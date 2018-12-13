''Это смертный приговор'': в Госдуме забили тревогу из-за украинской фанатки Путина

Высылка из России в Украину скандально известной пророссийской львовской журналистки Елены Бойко – это смертный приговор для нее.

Об этом заявил "депутат" Госдумы РФ от аннексированного Крыма Андрей Козенко, сообщают "Известия". Представитель оккупантов также добавил, что жизнь Елены Бойко якобы под угрозой, ведь высылать ее будут прямо во Львов.

Елена Бойко UA portal

Он также подтвердил, что Россия укрывает у себя людей, которых разыскивает Служба безопасности Украины за сепаратизм и государственную измену, заявив, что им угрожает аналогичная судьба. Ведь из-за несовершенства миграционного законодательства России подобных преступников Кремль может своими руками вернуть Украине.

По словам "депутата", его коллега Сергей Шаргунов уже направил в Генеральную прокуратуру России прошение опротестовать решение суда о депортации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Бойко была задержана в России 10 декабря за нарушение правил въезда или режима пребывания в стране.

Ранее Бойко неоднократно высказывала пророссийскую позицию в Украине. Так, в эфире росТВ она назвала Украину "злокачественной опухолью".

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