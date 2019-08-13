"Это символично": в России загорелся теплоход "Святая Русь"

В России в затоне Сибирский, который находится на Бору Нижегородской области, загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь".

Площадь возгорания составила 50 кв. м., сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что на судне в этот момент никого не было, так как теплоход не используется с 2018 года. С этого года корабль находился на ремонте.

Добавим, что ранее судно носило название "Родина".

"В Нижегородской области горит "Святая Русь". Это пассажирский теплоход, который сейчас стоит в затоне "Сибирский". Прежнее название судна – "Родина". Боже, почему так символично-то?" – сказано на странице Baza в Twitter.

Для ликвидации огня спасатели задействовали 21 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются.

Теплоход "Святая Русь" является трехпалубным судном, рассчитанным на путешествие 216 человек. В нем есть каюты "люкс" и "полулюкс". Теплоход прошел модернизацию в 2006 году.

Тушение судна "Святая Русь" МЧС РФ

Тушение судна "Святая Русь" МЧС РФ

В Нижегородской области горит "Святая Русь". Это пассажирский теплоход, который сейчас стоит в затоне "Сибирский". Прежнее название судна - "Родина".



Боже, почему так символично-то? pic.twitter.com/SaGLCSKUK5 — baza (@bazabazon) August 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.