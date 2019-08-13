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"Это символично": в России загорелся теплоход "Святая Русь"

1.8т Читать материал на украинском

В России в затоне Сибирский, который находится на Бору Нижегородской области, загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь".

Площадь возгорания составила 50 кв. м., сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что на судне в этот момент никого не было, так как теплоход не используется с 2018 года. С этого года корабль находился на ремонте.

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Добавим, что ранее судно носило название "Родина".

"В Нижегородской области горит "Святая Русь". Это пассажирский теплоход, который сейчас стоит в затоне "Сибирский". Прежнее название судна – "Родина". Боже, почему так символично-то?" – сказано на странице Baza в Twitter.

Для ликвидации огня спасатели задействовали 21 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются.

Теплоход "Святая Русь" является трехпалубным судном, рассчитанным на путешествие 216 человек. В нем есть каюты "люкс" и "полулюкс". Теплоход прошел модернизацию в 2006 году.

Тушение судна "Святая Русь"

Тушение судна "Святая Русь"

МЧС РФ

Тушение судна "Святая Русь"

Тушение судна "Святая Русь"

МЧС РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

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Ш. Олег
Ш. Олег
Не надо, земляки, затрагивать тему символов, ох, не надо… А то ведь рано или поздно каждому украинцу прийдёт на ум ракетный крейсер "Украина" - который на момент распада СССР был готов более чем на , но за 28 лет независимости так и не был доведен до толка, гнил всё это время на Николаевской верфи, а теперь и вовсе его собираются пустить на металлолом, то ли утилизировав внутри страны, то ли продав китайцам… Печальный символизм, не правда ли?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Ш. Олег, чё, жаба за " Мистрали" давит?
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Ш. Олег
Ш. Олег
"более чем на 2/3"
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Питон Каа
Питон Каа
Украинцы - большие любители символов, ищут их везде. А вот интересно, что символизирует уход Крыма, а?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Питон Каа, бред завзятого пропагандона.
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Питон Каа
Питон Каа
Вакула Кузнец, значит "рашизм" привлекательнее для крымчан чем украинизация, а? Интересно, почему? Чем им так Украина не угодила?
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