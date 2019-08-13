"Это символично": в России загорелся теплоход "Святая Русь"

В России в затоне Сибирский, который находится на Бору Нижегородской области, загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь".
Площадь возгорания составила 50 кв. м., сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Отмечается, что на судне в этот момент никого не было, так как теплоход не используется с 2018 года. С этого года корабль находился на ремонте.
Добавим, что ранее судно носило название "Родина".
"В Нижегородской области горит "Святая Русь". Это пассажирский теплоход, который сейчас стоит в затоне "Сибирский". Прежнее название судна – "Родина". Боже, почему так символично-то?" – сказано на странице Baza в Twitter.
Для ликвидации огня спасатели задействовали 21 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются.
Теплоход "Святая Русь" является трехпалубным судном, рассчитанным на путешествие 216 человек. В нем есть каюты "люкс" и "полулюкс". Теплоход прошел модернизацию в 2006 году.
Тушение судна "Святая Русь"
МЧС РФ
Тушение судна "Святая Русь"
МЧС РФ
В Нижегородской области горит "Святая Русь". Это пассажирский теплоход, который сейчас стоит в затоне "Сибирский". Прежнее название судна - "Родина".— baza (@bazabazon) August 13, 2019
Боже, почему так символично-то? pic.twitter.com/SaGLCSKUK5
Как сообщал OBOZREVATEL, в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".
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