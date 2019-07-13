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"Это первая ласточка!" Россия задумала новую подлость для НАТО

6.2т Читать материал на украинском

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ прокомментировала поставку первой партии элементов российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию, которая входит в НАТО.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что системы С-400 в ближайшее время будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны региона. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на телеканал RT.

"Турция — это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики. И уверен, что мы должны это сотрудничество всячески увеличивать. Есть очень важные и серьезные страны, которые, в том числе, говорят о том, что у них есть аналогичные потребности, и эти потребности, разумеется, будут удовлетворены", — сказал Слуцкий.

С-400

С-400

Википедия

По его словам, "поставки будут, это будет в самое ближайшее время".

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отсрочек по поставкам С-400 не предвидится. США выступали против поставок российских ЗРК в Турцию, входящую в НАТО, и пригрозили санкциями.

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Место
Россия
Тег
НАТО
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Golan Sim
Golan Sim
"Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны." Otto von Bismarck.(С).
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Шаблонов Разрыв
Шаблонов Разрыв
ага, значит строить базы НАТО возле России - это миротворчество) пора уже снабжать Венесуэлу, Кубу, Мексику
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Подлость так подлость, аж кровь в жилах стынет... Какой дурак писал статью?
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