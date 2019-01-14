Есть угроза обрушения дома: спасатели объявили режим ЧС в Шахтах

Режим ЧС введен на территории частично обрушившегося дома в городе Шахты Ростовской области.

Об этом сообщил "РИА Новости" и.о замглавы администрации города Владимир Проскура.

Отмечается, что по данным МЧС РФ существует угроза дальнейшего обрушения дома. Ранее сообщалось, что от взрыва трещины пошли в квартирах на 7 этаже, их обследуют специалисты.

Взрыв дома в Шахтах РИА Новости

Жильцы пострадавшего дома рассказали местным СМИ, что они и раньше жаловались на запах газа.

"Буквально сегодня собиралась ехать в горгаз" — рассказывает жительница дома. По словам женщины, этот запах они чувствовали постоянно.

Следователи проводят выемки документов и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет Телеграмм-канал "Говорит Москва".

В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв газа произошел рано утром 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области РФ. Разрушены квартиры на 8 и 9 этажах. Погибла женщина, около 30 человек пострадали. Еще четверо остаются под завалами, в том числе 140 жильцов эвакуировано.

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