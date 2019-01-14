МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Есть угроза обрушения дома: спасатели объявили режим ЧС в Шахтах

798Читать материал на украинском

Режим ЧС введен на территории частично обрушившегося дома в городе Шахты Ростовской области.

Об этом сообщил "РИА Новости" и.о замглавы администрации города Владимир Проскура.

Отмечается, что по данным МЧС РФ существует угроза дальнейшего обрушения дома. Ранее сообщалось, что от взрыва трещины пошли в квартирах на 7 этаже, их обследуют специалисты.

Новости
В Париже произошел мощный взрыв: 50 раненых, есть жертвы

Взрыв дома в Шахтах

Взрыв дома в Шахтах

РИА Новости

Жильцы пострадавшего дома рассказали местным СМИ, что они и раньше жаловались на запах газа.

"Буквально сегодня собиралась ехать в горгаз" — рассказывает жительница дома. По словам женщины, этот запах они чувствовали постоянно.

Следователи проводят выемки документов и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет Телеграмм-канал "Говорит Москва".

В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв газа произошел рано утром 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области РФ. Разрушены квартиры на 8 и 9 этажах. Погибла женщина, около 30 человек пострадали. Еще четверо остаются под завалами, в том числе 140 жильцов эвакуировано.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
взрыв дома взрыв
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейман Алон
Дейман Алон
Хай валится - это ж Педерашка!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги