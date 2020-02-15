Расстрелял супругов и покончил с собой: в российском Калининграде произошла стрельба. Видео

В центре Калининграда (Россия) неизвестный устроил стрельбу. По предварительным данным, два человека погибли. Стрелец покончил с собой.

Об этом изданию "Клопс" сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, у входа в Центральный рынок мужчина застрелил семейную пару и ранил их ребёнка, а потом покончил с собой.

Позже стало известно, что стрелок Фазиль Бахрамов застрелил Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. Женщина была беременной. Причина конфликта – дележка места на рынке.

Mash

Как рассказали очевидцы, женщина погибла не сразу. Какое-то время она просила о помощи. Однако, стрелок совершил второй выстрел в нее, после которого она и погибла.

"Свидетель говорит, что он услышал, как женщина просит помощи, беременная. Он подошёл к этой женщине, а стрелявший в это время стал стрелять в небо. Женщина была ранена, после этого стрелок выстрелил снова в женщину, она упала", – рассказала жительница города.

Фото с места события

Фото с места события klops.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Благовещенске (Россия) в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате которой пятеро учеников получили серьезные ранения. Один из них умер в больнице.

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