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15 февраля • обновлено в 21:38
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Расстрелял супругов и покончил с собой: в российском Калининграде произошла стрельба. Видео

4.8т
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В центре Калининграда (Россия) неизвестный устроил стрельбу. По предварительным данным, два человека погибли. Стрелец покончил с собой.

Об этом изданию "Клопс" сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, у входа в Центральный рынок мужчина застрелил семейную пару и ранил их ребёнка, а потом покончил с собой.

Позже стало известно, что стрелок Фазиль Бахрамов застрелил Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. Женщина была беременной. Причина конфликта – дележка места на рынке.

Расстрелял супругов и покончил с собой: в российском Калининграде произошла стрельба. Видео

Mash

Как рассказали очевидцы, женщина погибла не сразу. Какое-то время она просила о помощи. Однако, стрелок совершил второй выстрел в нее, после которого она и погибла.

"Свидетель говорит, что он услышал, как женщина просит помощи, беременная. Он подошёл к этой женщине, а стрелявший в это время стал стрелять в небо. Женщина была ранена, после этого стрелок выстрелил снова в женщину, она упала", – рассказала жительница города.

Фото с места события

Фото с места события

Фото с места события

Фото с места события

klops.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Благовещенске (Россия) в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате которой пятеро учеников получили серьезные ранения. Один из них умер в больнице.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия Калининград
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Что не понятно,жизнь хороша.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Что не понятно-жизнь хороша,что .в расеи,что вна Украине
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как то плевать на всю эту шоблу. Чем больше скота подохнет - нам работы будет меньше! Вся рюская свoлочь должна быть уничтожена!
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