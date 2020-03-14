Еще одна Диденко? Волочкова разозлила сеть вечеринкой с сухим льдом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова устроила вечеринку с использованием сухого льда, чем вызвала ярость у пользователей сети.

Соответствующее видео она разместила в своем Instagram, уточнив, что для праздника даже не было повода.

"Праздник просто так", – подписала ролик одиозная балерина.

Анастасия Волочкова utro.ru

На ролике видно гостей с феерверками и густой белый дым от сухого льда, расплывающийся по столу.

В комментариях пользователи возмутились такому поступку балерины после недавнего скандала с подобной вечеринкой московской блогерши Екатерины Диденко, на которой из-за действия сухого льда погибли три человека. При этом фоловеры отметили тот факт, что балерина именно под этим постом открыла возможность комментировать его, хотя раньше ограничивала для подписчиков такую возможность.

"И комменты открыла именно здесь. Хайп ловит. Противно", "Выложить это после такого скандала. Еще и комменты открыла сразу. По срачу соскучилась", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

После трагедии Диденко нарвалась на критику пользователей за то, что выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

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