Берлин. Аэропорт. Два окошечка к таможенникам, которые ставят штампы на чеках, чтобы вы потом могли получить свой tax-free возврат. К одному окошечку очередь движется живо. Я уже стою возле него. А другое наглухо заблокировал мужичок с толстым лицом шойгуватого типа. Он не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Перед ним лежит бумажечка, которую дал ему таможенник. На ней цифры: 16.50. - Объясните ему, что мой рейс на Санкт-Петербург не в 16.50, а в 18.50, - отчаянно кричит мне мужичок. Я говорю это его таможеннику. - Вот и хорошо, - отвечает тот мне. - Пусть приходит за два часа до своего рейса. - Приходите за два часа до своего рейса, - перевожу я ему с английского. - Но почему?! - возмущается пассажир. - Почему сейчас не поставить мне эти штампы??
Он все ж таки отступает в сторонку и вдруг разражается в адрес таможенников злобной тирадой:
- Гады! Мало их мои деды мочили! Надо еще! Еще!
Я прямо охренела. Но смолчала.
- А вы можете спросить у них, когда мне к ним можно будет опять подойти? - это он опять обращается ко мне.
- Я спрошу. Но только если вы будете позволять себе такие высказывания, вас сюда больше вообще не пустят! - пугаю я.
- Молчу, молчу! - он закрывает рот руками.
Мой таможенник уже закончил с моими чеками, и я спрашиваю его напарника: - А когда ему можно будет опять к вам подойти?
- Я же ему сразу написал на бумажке: в 16.50! Как только он зарегистрируется на свой рейс! - говорит мне таможенник.
- В 16.50, как только зарегистрируетесь, - передаю я мужичку то, что ему давно написали на бумажке.
- Ура! - расцветает он и уносится со своим чемоданом ждать начала регистрации.
То есть вы понимаете.
Они не знают языков. Они не знают правил. Но они в курсе, что эта страна, куда они прибыли, вернет им налог с каждой копеечки. Купили тряпочку на 25 евро - они вам вернут процентик, на который вы имеете право. И он с удовольствием сюда прилетает, и с удовольствием отоваривается, и у него в руках гора этих чеков, и он обязательно выбьет у них заветный таможенный штампик, и получит свой возврат, и непременно сюда прилетит снова, к этим "гадам", и будет тут опять жрать, пить и отовариваться шмотками, и закупать вкусную недорогую санкционку в свой Питер, и если что будет не по нему, он им опять будет орать по-русски, что их надо "мочить", как "мочили наши деды".
Он же понимает, что они не понимают, и он может орать тут что хочет. Но ужас в том, что даже если бы они понимали, что он орет, они бы его отсюда не выперли. Это я конечно брала его на понт. У них тут аномальная толерантность ко всякого рода моральным уродствам. И он, попомните мое слово, он к ним еще жить припрется на какое-нибудь ПМЖ. И будет жить, пить, жрать и ненавидеть. Непроходимые шариковы, беспросветные.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.