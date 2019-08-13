Эй, мамаши, ау! Ку-ку. Привет вам (нам). Тут меня украинская журналистка спросила: как так? У нас когда детей побили вышли родители. А у вас?
А у нас в квартире газ. А еще водопровод. Вот. Мы наверное поэтому такие охреневше заплывшие, отгороженные жировой прослойкой от собственных детей.
Их бьют - мы летаем. В Турцию. Италию. А кто небрезгливее - в Крым. Летаем.
А они у нас сидят. Походят - и сядут. Вякнуть не успеют - уже сидят.
У нас мальчик.
Егор Жуков.
21 год!! Как моей дочери. Как твоей дочери, мамаша.
21 год.
Этот дуралей поперся в Мосгордуму.
Московский мечтатель.
Ну их там всех обломали.
Они на митинги.
И Егор. Мальчик. Помахал руками. Типа позвал! Идите сюда!!
И вот ему щас за этот взмах конечностями светит от 3-х до 8-ми. Массовые беспорядки.
Беспорядочно махал.
Надо было к башке ладонь приставить: "Есть, товарищ начальник!"
А он махал.
Будет сидеть!! Путин сказал.
Мамаши.
У него суд 15 августа в 9 утра.
Приходите, кто может.
И вообще-то надо уже определиться, матери мы или мачехи своим детям.
А они наши!!
И Егор - наш.
Нельзя его сдать. Стыдно.
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