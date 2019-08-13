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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио Свобода Все статьи автора

Будет сидеть, так сказал Путин

2.1т

Эй, мамаши, ау! Ку-ку. Привет вам (нам). Тут меня украинская журналистка спросила: как так? У нас когда детей побили вышли родители. А у вас?

А у нас в квартире газ. А еще водопровод. Вот. Мы наверное поэтому такие охреневше заплывшие, отгороженные жировой прослойкой от собственных детей.

Их бьют - мы летаем. В Турцию. Италию. А кто небрезгливее - в Крым. Летаем.

А они у нас сидят. Походят - и сядут. Вякнуть не успеют - уже сидят.

У нас мальчик.

Егор Жуков.

21 год!! Как моей дочери. Как твоей дочери, мамаша.

21 год.

Этот дуралей поперся в Мосгордуму.

Московский мечтатель.

Ну их там всех обломали.

Они на митинги.

И Егор. Мальчик. Помахал руками. Типа позвал! Идите сюда!!

И вот ему щас за этот взмах конечностями светит от 3-х до 8-ми. Массовые беспорядки.

Беспорядочно махал.

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Надо было к башке ладонь приставить: "Есть, товарищ начальник!"

А он махал.

Будет сидеть!! Путин сказал.

Мамаши.

У него суд 15 августа в 9 утра.

Приходите, кто может.

И вообще-то надо уже определиться, матери мы или мачехи своим детям.

А они наши!!

И Егор - наш.

Нельзя его сдать. Стыдно.

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Автор
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Тема
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Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Рыковцевой
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
О! Хотят протолкнуть идею о "ЗвЫрячих побитях онижедетей".
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