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Экстренно вернулся: в России произошло новое ЧП с самолетом

2.6т Читать материал на украинском

В среду, 21 августа, пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Ухту (Россия), объявил об экстренном возвращении в аэропорт "Внуково" из-за технической неисправности.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Интерфакс".

Стало известно, что на борту лайнера находились 100 пассажиров. Вскоре пилоты сообщили об успешной посадке. Причина неисправности пока неизвестна.

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Самолет Москва-Ухта

komionline.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом "Жуковский" и загорелся.

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Тег
Новости России
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