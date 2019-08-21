Экстренно вернулся: в России произошло новое ЧП с самолетом

В среду, 21 августа, пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Ухту (Россия), объявил об экстренном возвращении в аэропорт "Внуково" из-за технической неисправности.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Интерфакс".

Стало известно, что на борту лайнера находились 100 пассажиров. Вскоре пилоты сообщили об успешной посадке. Причина неисправности пока неизвестна.

Самолет Москва-Ухта komionline.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом "Жуковский" и загорелся.

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