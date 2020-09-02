Бывший помощник главы РФ Владислав Сурков вызвал ажиотаж в сети странным стихотворением о свободе без кокаина.

Стих Суркова "Так выглядит рай: пустыня свобода" был опубликован в сентябрьском номере журнала "Русский пионер" в рубрике "Урок поэзии".

Публикуем полный текст на языке оригинала:

Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и все — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и все – не дыши.

Экс-помощник Путина написал стих о свободе без кокаина: в сети ажиотаж

Однако далеко не все пользователи сети оценили "талант" Суркова, удивившись, на что способны первые лица государства.

"Знает, о чем пишет", "Он еще и поэт!" "Кризис. Денег на кокаин уже не хватает", "Кажется, это называется примитивизмом", "И эти люди управляют страной", "Они все торчат", "Кокаиновый каминг-аут?" "Его отпустило или денег на дурь не хватает?" – комментируют в сети.

Экс-помощник Путина написал стих о свободе без кокаина: в сети ажиотаж

Экс-помощник Путина написал стих о свободе без кокаина: в сети ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сурков заявил, что Украины нет, и обозвал народ "хохлами".

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