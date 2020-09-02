Сурков и Путин. РИА Новости
Бывший помощник главы РФ Владислав Сурков вызвал ажиотаж в сети странным стихотворением о свободе без кокаина.
Стих Суркова "Так выглядит рай: пустыня свобода" был опубликован в сентябрьском номере журнала "Русский пионер" в рубрике "Урок поэзии".
Публикуем полный текст на языке оригинала:
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все – не дыши.
Экс-помощник Путина написал стих о свободе без кокаина: в сети ажиотаж
Однако далеко не все пользователи сети оценили "талант" Суркова, удивившись, на что способны первые лица государства.
"Знает, о чем пишет", "Он еще и поэт!" "Кризис. Денег на кокаин уже не хватает", "Кажется, это называется примитивизмом", "И эти люди управляют страной", "Они все торчат", "Кокаиновый каминг-аут?" "Его отпустило или денег на дурь не хватает?" – комментируют в сети.
Экс-помощник Путина написал стих о свободе без кокаина: в сети ажиотаж
Экс-помощник Путина написал стих о свободе без кокаина: в сети ажиотаж
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сурков заявил, что Украины нет, и обозвал народ "хохлами".
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