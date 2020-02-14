Эхо лихих 90-х? В Москве раскопали "братскую могилу". Фото 18+

В Москве раскопали останки трех человек, предположительно убитых во время бандитских разборок в 1990-х годах.

Страшную находку обнаружил экскаваторщик Юрий Земляницын во время строительства развязки, сообщается в российском Telegram-канале "112" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

В Москве нашли останки трех человек 112

Мужчина сразу сообщил в полицию о находке. Правоохранители обнаружили рядом с останками пулю.

В Москве нашли останки трех человек 112

"В итоге, из “братской могилы” достали останки 3 человек. Судя по состоянию костей, погибли они очень давно, скорее всего – в лихие 90-е.Кроме того, рядом с трупами, сотрудники полиции обнаружили пулю. Сомнений почти не осталось – это эхо бандитских разборок того времени", – сказано в сообщении.

В Москве нашли останки трех человек 112

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля в Харькове по улице 12 Апреля в районе тракторного завода (ХТЗ) были обнаружены человеческие останки. Кости нашли в районе троллейбусной остановки.

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