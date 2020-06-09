Российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер от полученных травм.

Почему это произошло? Конечно, потому что Ефремов действительно алкоголик. Говорить о том, что здесь есть какие-то иные причины, я бы не стал. Он и сам не раз рассказывал, что он человек, которому надо лечиться.

На мой личный взгляд, это обычное уголовное преступление, в котором нет никакой политической составляющей. Все лежит на поверхности. Надо также понимать, что этот участок трассы полностью просвечен камерами. Это Садовое кольцо, район Смоленской площади. Там камеры снимают с 10 точек.

Более того, уже была проведена экспертиза на наличие алкоголя в крови. Я не знаю, сколько промилле, но наверняка оно будет значительным.

Так что по составу преступления загадок никаких. Причины вполне понятны.

Что касается юридической стороны. Статья 264 УК РФ предусматривает тюремное заключение до 12 лет. Это тяжкая статья.

Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Во-первых, трудно себе представить, что он может сбежать куда-то за границу. В этом я глубоко убежден. Во-вторых, это действительно частая практика, когда обвиняемым по этой статье избирают меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Посадят Ефремова или нет? По этому вопросу идет дискуссия. С одной стороны, он известный актер. И я сам причисляю себя к числу его почитателей. Как творческая личность он человек реализовавшийся. Но, с другой стороны, я думаю, избежать ответственности ему точно не удастся, поскольку дело принимает публичный оборот, плюс есть жертва этого преступления.

Кстати, среди актеров такие ситуации не единичны. Достаточно известные, именитые люди попадают под уголовный закон по таким и другим составам преступления. Поэтому сказать, что его будут отмазывать только потому, что он талантливый человек, я бы не решился.

Даже если бы не было этих камер, не было бы такого внимания, все равно какое-то последствие было бы в любом случае.

Но здесь действительно примешивается небольшой политический оттенок, и вот какого свойства. Сам Ефремов выступал в ряде культурных проектов, скажем так, с критикой власти. В частности, вместе с Быковым и Васильевым в "Господин хороший".

Какая-то часть россиян, которая поддерживает власть, сейчас улюлюкает и призывает засудить его еще больше за критику. Но есть какая-то часть московской интеллигенции, которая сочувственно относится к нему. Они склонны искать какую-то политическую подоплеку – что Ефремова могли подставить, что власти пытаются отыграться на нем.

Я думаю, что не правы ни те, ни те.

Михаил Ефремов

Как говорят юристы, если не знаешь, как поступать, поступай по закону. Нужно спокойно и объективно провести следствие, все выяснить и передать дело в суд. И в суде выяснить степень виновности.

Если уж ему суждено провести какое-то количество лет в местах лишения свободы, то я считаю, что ему надо это сделать. Потому что любая попытка уклониться от этого будет воспринята очень негативно.

В какой колонии может отбывать срок Ефремов? Мы поймем позже, какой срок может ему грозить и в какой колонии он будет его отбывать. Но я не исключаю, что это будет недалеко от Москвы.

Например, в Рязанской области, в 200 километрах от столицы, есть колония общего режима, где содержат полуэлитных ребят, иностранцев и так далее.

Условия содержания там лучше, чем где-нибудь в Мордовии, в Сибири или где-то еще. Например, там будет возможность посещать его, делать передачи и так далее. К нему в колонию могут приехать близкие, пожить у него до 3 дней.

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