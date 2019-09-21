"Неприличный анекдот": в России высказались о двойниках Путина

Российский журналист Леонид Радзиховский заявил о том, что у президента России Владимира Путина нет двойников.

"Разговоры о "двойниках Путина" – это совершенно неприличный анекдот", – заверил он в блоге OBOZREVATEL.

В этом контексте он привел ряд аргументов.

Первый состоит в том, что "Путин с его болезненными страхами самых разных вещей, с болезненной подозрительностью - последний человек в мире, который допустит, чтобы его кто-то где-то подменял. Это для него в тысячу раз большая опасность, по крайней мере, психологически, чем террористы".

Владимир Путин на учениях "Центр-2019" Официальный сайт президента России

Второй аргумент журналиста состоит в том, что меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности Путина, очень велики, что исключает попытку совершения покушения на него "даже в замысле". "К сожалению, все силы безопасности страны заняты обеспечением личной безопасности Путина", – констатировал он.

Новости Сеть снова обсуждает двойников Путина

И, наконец, третий аргумент Радзиховского связан с тем, что практически невозможно найти человека, который бы не только был очень похож на Путина, но еще и имел тот же возраст, ту же мимику и походку, тот же тембр голоса. "Это уже перебор", – заявил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, в последние дни в сети снова началось активное обсуждение на тему о "двойниках" Путина. Так, заподозрили, что не Путин, а его "двойник" был на недавней встрече с президентом Турции. "Двойника" заподозрили и в фото с поездки Путина в Ижевск (Россия).

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