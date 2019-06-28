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"Думаю о преемнике!" Путин рассказал, как выберут следующего президента РФ

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Президент России Владимир Путин сообщил, что думает о своем преемнике с 2000 года.

Об этом лидер россиян рассказал в интервью газете Financial Times, передает РБК.

Путин отметил, что он может поддержать своего преемника "и эта поддержка может оказаться существенной в том случае, если люди уважают преемника и верят ему".

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Глава Кремля подчеркнул, что следующего президента РФ "определят в результате голосования на выборах главы государства".

Отвечая на вопрос, не должна ли Госдума РФ утвердить президента в должности, Путин сообщил, что политическая российская система отличается от британской и главу государства "определяют не в правящей партии, а путем тайного голосования граждан".

"Ситуация меняется, и требования к людям меняются, но решение в конечном счете должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не имеет значения, кого или как он представляет, решающий голос - за избирателем", – добавил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог назвал возможных преемников президента РФ Владимира Путина.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Борисс Робот
Борисс Робот
"следующего президента РФ "определят в результате голосования на выборах главы государства"." это ваван новый анекдот рассказал...???
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Smith Lera
Smith Lera
Наступника оберуть, коли це пуйло з кремля винесуть вперед ногами.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бедный Петр:"вам легче не станет , не ждите". Россияне уже давно привыкли и не ждут.
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Бедный Петр
Бедный Петр
Smith Lera, вам легче не станет , не ждите
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