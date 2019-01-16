''Думали, землетрясение!'' В России прогремел мощный взрыв на химзаводе. Первые кадры

В Ленинградской области России 16 января на химическом заводе произошел взрыв.

Происшествие случилось в городе Кингисепп на заводе "Полипласт". Взрыв был такой силы, что окна выбило даже в зданиях, которые находятся в километре от этого места, сообщает Life (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Так рвануло, что у нас в квартире стены на 5 см качнулись в сторону и на место вернулись. На моих глазах. Ужас! Думала, наверное, землетрясение началось", – сообщили очевидцы.

На место ЧП приехало много машин спасателей и кареты скорой помощи.

Взрыв на химзаводе Соцсети

Взрыв на химзаводе Соцсети

В администрации Кингисеппского района сообщили, что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв. м.

По данным пресс-службы правительства Ленинградской области, во время взрыва повреждения получили четыре человека – они госпитализированы. В тоже время очевидцы заявляют о пятерых пострадавших.

Пожарные уже локализовали огонь, не дав ему распространиться дальше.

"Взрыв бочки с горюче-смазочными материалами на складе завода "Полипласт". Тушат пожар", – сказано в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел на территории ООО "Полипласт Северо-Запад", расположенном в промзоне "Фосфорит" в городе Кингисепп Ленинградской области. Завод занимается производством химических добавок для бетона и сухих строительных смесей.

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