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''Думали, землетрясение!'' В России прогремел мощный взрыв на химзаводе. Первые кадры

10.4тЧитать материал на украинском

В Ленинградской области России 16 января на химическом заводе произошел взрыв.

Происшествие случилось в городе Кингисепп на заводе "Полипласт". Взрыв был такой силы, что окна выбило даже в зданиях, которые находятся в километре от этого места, сообщает Life (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

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"Так рвануло, что у нас в квартире стены на 5 см качнулись в сторону и на место вернулись. На моих глазах. Ужас! Думала, наверное, землетрясение началось", – сообщили очевидцы.

На место ЧП приехало много машин спасателей и кареты скорой помощи.

Взрыв на химзаводе

Взрыв на химзаводе

Соцсети

Взрыв на химзаводе

Взрыв на химзаводе

Соцсети

В администрации Кингисеппского района сообщили, что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв. м.

По данным пресс-службы правительства Ленинградской области, во время взрыва повреждения получили четыре человека – они госпитализированы. В тоже время очевидцы заявляют о пятерых пострадавших.

Пожарные уже локализовали огонь, не дав ему распространиться дальше.

"Взрыв бочки с горюче-смазочными материалами на складе завода "Полипласт". Тушат пожар", – сказано в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел на территории ООО "Полипласт Северо-Запад", расположенном в промзоне "Фосфорит" в городе Кингисепп Ленинградской области. Завод занимается производством химических добавок для бетона и сухих строительных смесей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Шахты взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме.

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Место
Россия
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Ткачук Андрей
Ткачук Андрей
больше взрывов меньше ваты
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Если в бомжатной пидор@шке хоть день что-то не взорвалось,день прошел неудачно. А вообще,хватит про эту помойку писать!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, опять "хохлы напали"
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