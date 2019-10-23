"Думает об этом с утра до вечера": Киселев рассказал о мыслях Путина

Президент России Владимир Путин готовит себе преемника, так как не сделать этого было бы безответственно.

Соответствующее мнение высказал российский пропагандист Дмитрий Киселев на встрече со студентами журфака МГУ, передает РБК.

"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти", — сказал Киселев.

Владимир Путин RT

По его мнению, поддержка действующим главой государства своего преемника является "общемировой традицией", которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эммануэля Макрона, и Барак Обама выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Полномочия Путина на посту президента РФ истекут в 2024 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи соцсетей подметили странную метаморфозу Путина. В сеть попало архивное фото главы РФ с президентом Франции Жаком Шираком. На снимке 15-летней давности российский лидер выглядит старше, чем его коллега.

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