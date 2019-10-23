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23 октября • обновлено в 15:05
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"Думает об этом с утра до вечера": Киселев рассказал о мыслях Путина

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Президент России Владимир Путин готовит себе преемника, так как не сделать этого было бы безответственно.

Соответствующее мнение высказал российский пропагандист Дмитрий Киселев на встрече со студентами журфака МГУ, передает РБК.

"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти", — сказал Киселев.

Владимир Путин

Владимир Путин

RT

По его мнению, поддержка действующим главой государства своего преемника является "общемировой традицией", которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эммануэля Макрона, и Барак Обама выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

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Персоны
Дмитрий Киселев Владимир Путин
Место
Россия
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