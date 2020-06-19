Духовник Поклонской открыто потребовал отставки патриарха Кирилла

Скандальный священник РПЦ, схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что глава РПЦ патриарх Кирилл и митрополит Илларион должны сложить свои полномочия.

Видеоролик с этим обращением был опубликован в Twitter SobiNews. В нем Сергий заявил, что те должны покинуть свои посты до церковного суда.

"Патриарху Кириллу, митрополиту Иллариону и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия", – заявил он.

Напомним, ранее в СМИ фигурировала информация о том, что Николай Романов якобы был духовником Натальи Поклонской – экс-"прокурора" оккупированного Крыма, а сейчас депутата нелегитимной Госдумы России. Имя этого священника также связывают с сектами, убийствами и другими скандальными фактами.

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