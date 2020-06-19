Духовник Поклонской открыто потребовал отставки патриарха Кирилла
Схиигумен Сергий и Наталья Поклонская
Скандальный священник РПЦ, схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что глава РПЦ патриарх Кирилл и митрополит Илларион должны сложить свои полномочия.
Видеоролик с этим обращением был опубликован в Twitter SobiNews. В нем Сергий заявил, что те должны покинуть свои посты до церковного суда.
"Патриарху Кириллу, митрополиту Иллариону и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия", – заявил он.
Напомним, ранее в СМИ фигурировала информация о том, что Николай Романов якобы был духовником Натальи Поклонской – экс-"прокурора" оккупированного Крыма, а сейчас депутата нелегитимной Госдумы России. Имя этого священника также связывают с сектами, убийствами и другими скандальными фактами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее священник Николай Романов проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии.
Из-за этого ему запретили проповедовать, а со временем и вовсе запретили в священнослужении.
В итоге одиозный служитель культа захватил Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области России и выставил для его охраны "казаков", которые воевали против Украины на Донбассе.
После он заявил, что тесты на коронавирус и вакцинация против него в будущем якобы необходимы для возвращения фашизма.