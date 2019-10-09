Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" написал: "Источники из Кремля сообщают, что на днях президенту на стол положили закрытый соцопрос, в котором второе место по доверию от населения занял Юрий Дудь. Данный факт сильно обеспокоил Путина. В "Конторе" и АП взволнованы растущей популярностью блогера и намерены в ближайшее время принять все необходимые превентивные меры для дискредитации оного".

Действительно ли у популярного телеведущего может быть такой рейтинг? Если да, грозит ли Дудю смертельная опасность? Или он имеет шанс повторить подвиг Зеленского?

Конкуренция... кому...? Путину...?

Конкуренция... кому...? Путину...?

У нас что, отменили диктатуру и ввели демократию, со свободными, честными, справедливыми и демократическими выборами?!

Когда Дудь станет серьёзным политическим соперником на настоящих выборах, его оппонентами будут Навальный, Гудков и подобные, но это уже будет другая страна, без диктатуры путинской ОПГ.

Причём путинская ОПГ уйдёт от незаконно узурпированной власти не в результате выборов, конечно.

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