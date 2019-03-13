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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков
Российский политик, экс-депутат Госдумы РоссииВсе статьи автора

Прорычали, изрыгнули, но победить собственный язык не смогли

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Офигеть. Клишас будет наказывать за УВАЖЕНИЕ К РОССИИ. Все написали про принятые законы о фейках и оскорблении государства, но никто их не прочитал. А зря. Потому что главное не то, что хотели сказать сенаторы и депутаты, а то, что они написали. Прорычали, изрыгнули – но победить главного врага, собственный язык, не смогли.

Прочитаем вслух, по слогам. Только сядьте покрепче.

Законопроект "Об оскорблении государства": "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.31 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей".

Российская пропаганда

Российская пропаганда

Мне все-таки очень жаль, что сенатор Клишас не пошел со мной на дебаты. Так мы заранее смогли бы узнать, что он просто не владеет русским языком.

Итак. Значит, "информация, выражающая в неприличной форме". Выражающая что? А ничего – просто выражающая, говорят нам авторы законопроекта. Объективности ради, их там много, не один Клишас не справляется с причастными оборотами: депутаты Д.Ф.Вяткин, Г.А.Карлов, П.О.Толстой, И.М.Гусева, М.С.Селимханов, А.Г.Кобилев, В.В.Иванов, С.В.Чижов, А.А.Кавинов, А.А.Гетта; Члены Совета Федерации А.А.Клишас, Л.Н.Бокова, И.В.Рукавишникова.

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Идем дальше по тексту. Наказывать будут за информацию, "которая оскорбляет явное неуважение к обществу".

Это не я придумал, это так написано в принятом Госдумой в трех чтениях громком законе.

То есть теперь если вы возмутитесь тем, что кто-то не уважает Россию – вам штраф. Сенатор Клишас, вы это специально, признайтесь?

А теперь – вывод. Государство в России с колен окончательно встало на четвереньки. Оно может рвать, грызть, рычать, плеваться, но членораздельную речь утратило и объяснить, чего хочет, уже не способно.

И сколько такое государство и таких сенаторов в пижамы Louis Vuitton ни одевай, обратно в людей их уже не превратить.

Лингвисты, нужна ваша помощь: экспертное заключение, на основании которого можно будет отменить такой закон. Пишите мне в фейсбуке.

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Автор
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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Гудкова
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