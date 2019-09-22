Девушку убил телефон в ванной: подробности страшного НП

Жительница города Кирово-Чепецк Кировской области (Россия) погибла, взяв с собой в ванную мобильный телефон

Об этом пишет местное издание "Про город Киров" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 26-летняя Евгения поставила смартфон на зарядку и легла в наполненную ванную. В один момент она уронила телефон в воду. Эта неосторожность стало роковым – россиянку убило ударом тока.

Россиянку убил телефон в ванной life.ru

Россиянку убил телефон в ванной life.ru

При этом, по словам врачей смерть наступила мгновенно. Бездыханное тело девушки нашли ее родители.

Следственный комитет в Кировской области начал расследование по факту гибели Евгении.

Согласно информации на страничке в соцсети, она закончила социально-экономический факультет ВятГУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Кургане мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка, мальчик скончался.

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