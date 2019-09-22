Девушку убил телефон в ванной: подробности страшного НП

Жительница города Кирово-Чепецк Кировской области (Россия) погибла, взяв с собой в ванную мобильный телефон
Об этом пишет местное издание "Про город Киров" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что 26-летняя Евгения поставила смартфон на зарядку и легла в наполненную ванную. В один момент она уронила телефон в воду. Эта неосторожность стало роковым – россиянку убило ударом тока.
Россиянку убил телефон в ванной
life.ru
Россиянку убил телефон в ванной
life.ru
При этом, по словам врачей смерть наступила мгновенно. Бездыханное тело девушки нашли ее родители.
Следственный комитет в Кировской области начал расследование по факту гибели Евгении.
Согласно информации на страничке в соцсети, она закончила социально-экономический факультет ВятГУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Кургане мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка, мальчик скончался.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.