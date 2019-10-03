Десятки трупов: стало известно о серьезных потерях России в Ливии

Около 35 наемников из России погибли в войне в Ливии, хотя РФ официально не принимает участия в конфликте.

Среди наемников есть террористы, воевавшие за "Л/ДНР" на Донбассе. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на информацию четверых наемников РФ, человека из руководства "Союза добровольцев Донбасса", который также связанный с рынком ЧВК ветеран ФСБ, и на источник близкий к руководству "Вагнера".

Так стало известно, что в Ливии погибли выходцы из трех регионов России: Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей. Доставить их тела в Россию намерены в конце октября.

"Еще не прошли волнения после выборов: люди переживают, так что тела там еще в Ливии в холодильниках полежат. Примерно 30 "двухсотых". В каком состоянии? Ты представляешь вообще, что такое "двухсотый"? Тебе это лучше не знать", – рассказали в ЧВК "Вагнера".

Как стало известно, в результате авиаудара погибли Артем Невьянцев с позывным "Халк" и "Беня" Игнат Боричев. Артем Невьянцев "Халк" из российского города Екатеринбург занесен в базу центра "Миротворец". Наемнику 38 лет, он ветеран второй чеченской кампании, на Донбассе с 2014 года был военным разведчиком, пулеметчиком и участвовал в штурмах.

Во время присутствия на Донбассе Невьянцев состоял в подразделении "Казачий корпус" самопровозглашенной Донецкой народной республики и в батальоне "Степь" (его называют "казачьим подразделением").

Еще один наемник Игнат Боричев был телохранителем "министра обороны "ЛНР" Александра Беднова.

"Мы ехали на Донбасс не конкретно к "Бэтмену". Думали, к кому попадем, к тому попадем. Уже на границе узнали об отряде Беднова и решили остаться там. Занимались личной охраной как телохранители. На гражданке мы тоже это делали, и начальник службы безопасности командира решил пригласить нас", – сообщал Боричев журналистам в 2015 году.

По словам журналистов, неофициально признал факт потерь в Ливии и представитель министерства обороны России. Собеседники издания рассказали и о погибших из Краснодарского края. Фамилию первого из них выяснить не удалось, хотя известно имя и позывной.

"Денис (позывной "Вектор") родом из станицы Кущевской. У него остались жена, дети в первый-второй класс пошли", – рассказал боевик ЧВК "Вагнера".

Также собеседник в ЧВК рассказал изданию, что "командир первого отряда "Ратибор" тяжело ранен и находится в Питере, куда его быстро вывезли".

"Ратибор" – позывной Александра Кузнецова, одного из командиров военной компании, который есть на фото с приема в Кремле в декабре 2016 году, который давал президент России Владимир Путин в честь кавалеров Георгиевского ордена.

По словам другого источника, под обстріл попали и люди из "Русича" – диверсионного отряда, участвовавшего в конфликте на Донбассе.

Артем Невьянцев на Донбассе Медуза

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее CNN разоблачила наемников Путина в ЦАР.

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