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1 октября • обновлено в 16:28
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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наук Все статьи автора

Сил на Путина не осталось?

11.4т

Путин подлец. Давайте сейчас просто согласимся с этим фактом и не будем в очередной раз приводить доводы и примеры, которых неисчислимое множество.

Вы можете почитать статьи в интернете, да хотя бы и мои, и там вам подробно расскажут о преступлениях и лжи Путина и его режима. Но на этот раз я хочу поговорить не об этом.

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С Путиным можно договариваться, но договориться нельзя

Итак, Путин подлец. А кто ещё? Казалось бы, странный вопрос. Подлецов много: они во власти, они в органах, они на федеральных каналах… куда ни плюнь, в общем. А где ещё? Зачем смотреть так далеко? Вот ваш сосед, который установил новый забор и при этом “случайно” отхватил полметра вашей земли – он разве не подлец? А врач в больнице, где вы лежали в прошлом месяце – разве не пришлось ему приплатить за “внимание”, не пришлось покупать на свои деньги лекарства? Или вот начальник на работе: говорит, что сейчас очередной кризис и с деньгами у всех плохо, поэтому с зарплатой придётся подождать, а не нравится – иди и попробуй найти работу в нашем городе. А вот вчера “гаишник” остановил, пришлось раскошелиться, они там вечно в засаде сидят… И такие вот подлецы окружают со всех сторон, житья от них нет. До Путина ли тут? Да, конечно, натворил он дел, и страну вся его шайка разворовывает, и менять что-то надо, да непонятно, как. И всё руки как-то не доходят. То с соседом в суд тащишься, то на больницу денег занимаешь, потому что зарплату не платят… до Путина ли тут? Пока с парой-тройкой подлецов справишься, ни сил, ни времени не остаётся.

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А ведь в нормальном государстве Закон выходит на первое место. Не связи, не блат, не взятки, а закон. Да, люди в странах с нормальным государственным устройством берут взятки. Они воруют. Они грабят и даже убивают, потому что подлецы есть везде, но общество там защищено, насколько это возможно, от таких проявлений человеческой натуры. Да, где-то лучше, где-то хуже, и везде свои особенности, но в России этой защиты почти нет. Почему почти? Потому что если вы гол как сокол и у вас нет связей, и такой же человек ударит вас ножом, его посадят – потому что и с него тоже нечего взять и ему нечем “отмазаться”. А в других случаях – всегда возможны варианты.

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Так вот если люди наконец скинут путинско-кремлёвское ярмо с себя, у них будет шанс построить нормальное общество, где Закон будет защищать людей и стоять на страже государства, а не обслуживать только президента и его узкий круг друзей, их друзей и т.д. Если люди не повторят подобных ошибок, не доверятся слепо новому лидеру или политическому движению, а будут осуществлять контроль над ним со стороны народа, то у них такой шанс, несомненно, будет. И тогда ваш сосед, нарушивший границы вашей частной собственности, суд проиграет, и ваш участок не станет меньше. Или, скорее всего, он и не станет лезть на вашу территорию – себе дороже. В больнице вас обеспечат необходимыми лекарствами, и врачу придётся быть внимательным и без дополнительной оплаты своих услуг – а иначе он может лишиться права быть врачом. Тот самый сотрудник ГИБДД не будет вымогать деньги из страха быть уволенным из органов, а если вы нарушили правила дорожного движения – тут уж извините, придётся заплатить штраф официально и не возвращаться к старым привычкам. И вы сможете это сделать, потому что работодателю придётся вовремя выплачивать вам зарплату – а иначе штраф выпишут уже ему. И так далее, и так далее… И каким бы подлецом каждый из них ни был в душе – на каждого подлеца будет Закон.

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Утопия? Да нет же. Разве мало стран в мире, которые переживали тяжёлые времена в своей истории? Мало диктатур видели народы, мало преступных режимов, мало людской крови было пролито? Да нет, много, потому что тогда подлецам позволялось быть Властью, и это вытаскивало всё низменное в людях наружу – таковы последствия беззакония. А что мешает российскому народу дать себе шанс на нормальную жизнь? Подлецы, говорите?

P.S. Разве нет в российской оппозиции людей с хорошими идеями и благими намерениями? Есть, ведь оппозиция (понятное дело, что речь не идёт о прикормленной и абсолютно провластной “оппозиции”) – это тоже неотъемлемая часть народа. А многие люди в России действительно хотят смены власти, демократических выборов, свободы и нормального исполнения нормальных законов – в конце концов, это в их интересах. Вот только есть загвоздка… оппозиция нещадно, не жалея живота своего, борется с самой собой – платформ и движений-то много, лидеров тоже немало более или менее влиятельных. И каждый для другого подлец. А пока с двумя-тремя подлецами справишься, сил на Путина и не остаётся…

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Блог Дениса Мещерского
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
ШО делать и шо воно таке.- Модерн от Мещерского
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Губастый жыд Пещерскый всё негодуэ?)))))
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Лучше Путин пожизненно, чем либерда оппозиционная! Жили русские при либерде и Ельцине в 90-е - хватит, настрадались: нищета, развал, наркомания, самоубийства, вымирание. Короче все то, что сейчас на Украине...Даже 1% не наберется тех, кто поддерживает либерду в России. В общем, нефиг столько о них писать - у оппозиции - ни одного шанса, миллионы россиян их ненавидят, как бы ни высирались свидомиты!
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Федяков Алексей, Интересно, а как же живет Европа и США при "либерде" ? И вроде получше живут. Что немцу благо, то русскому смерть ? Может надо еще добавить "русскому холопу" ?
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