Митинги в Москве 27 июля и 3 августа, вызванные отказом в регистрации оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, сейчас на слуху везде.

Мировая общественность обсуждает действия российских властей по разгону митингующих и иногда даже осуждает их. Российская внесистемная оппозиция и просто неравнодушные к происходящему в стране люди застыли в ожидании: к чему всё это приведёт?

Новости В России нет никакого переворота

Ни к чему не приведёт. К сожалению. Почему? Да просто потому что людей мало на улицах, а росгвардейцев много. Потому что оппозиция гуляет по улицам и пытается этим что-то доказать власти, а власть с удовольствием бьёт оппозицию дубинками. Власть этим тоже пытается донести до митингующих одну простую мысль: я – Власть, и вы ничего с этим не сможете сделать. Незарегистрированные независимые кандидаты и их сторонники считали (а может быть, и продолжают считать), что после выхода людей на улицы и репортажей в российских и зарубежных СМИ путинский режим пойдёт на уступки, зарегистрирует их, даст провести честные выборы… Не пойдёт, не зарегистрирует, не даст. Москва – огромный мегаполис, и количество людей, выразивших свой протест, невелико. Можно сказать, что многие россияне узнали об этих событиях в интернете, по ТВ… да, узнали. Смотрел репортаж “Вестей” на эту тему. Всё перевёрнуто с ног на голову: митингующие – маргиналы, которым просто нравится задирать Росгвардию и мешать движению людей и машин в городе. У одного задержанного нож и два газовых баллончика, у другого два травматических пистолета и газовый баллончик – и все участники протестов стали почти террористами.

Показали пару провокаторов (агрессивно настроенных людей?) – и все стали экстремистами. И над всеми, конечно же, виднеется призрачная рука Госдепа. А тут ещё и заведённое против “Фонда борьбы с коррупцией” Навального дело об отмывании ОГРОМНЫХ сумм денег. Вам смешно смотреть такие сюжеты? Мне бы тоже было смешно, если бы я не понимал, что огромное количество людей по всей стране поверит этому репортажу, а не сотням заявлений “либерастов” о зверствах и преступлениях власти. Поверит, да ещё и обвинит самих же протестующих в провокациях, измене и клевете. Потому что для народа они другие, эти московские либералы, непонятные. Да ещё и “прикормленные” пресловутым Госдепом, как постоянно твердит кремлёвская пропаганда.

Так вот пока этот самый народ не поймёт наконец, что действительно пора менять не “что-то”, а Путина с его командой и ломать созданную ими систему, ничего, по большому счёту, не изменится. Не пойдёт Кремль ни на какие серьёзные уступки никому, не откажется от своих денег, власти и влияния. И ничего ему пока не угрожает. Каждый день мы слышим о том, что Путину остался месяц, ну полгода, ну год от силы – и его посадят / свергнут / отстранят от власти… Слышим уже много лет подряд. Где Путин и где все эти прогнозы?

Когда всё настолько запущенно в стране, когда мозги у людей многократно промыты, не поможет никакая самая прекрасная интеллигентная оппозиция – только народ должен подняться и сменить режим. В конце концов, далеко ходить за примером не надо. Кто был на Майдане? Народ. Кто сместил Януковича и заставил его бежать из страны? Тот же самый народ. Потом у украинского народа были новые лидеры, правители. Теперь он захотел перемен во власти – и избрал Зеленского и его партию. И никто не посмел народу мешать, отменять выборы или фальсифицировать их итоги, разгонять людей дубинками. Потому что нет ничего страшнее народа, когда он осознает свою силу и свою реальную возможность делать ВЫБОР.

Российский народ, к сожалению, пока ещё ничего не осознал. Отдельные люди – да. Даже многие. Но ключевое слово – ОТДЕЛЬНЫЕ. Нет единения, нет общего движения. А о том, что у большинства населения мозги промыты основательно, и говорить не приходится. Повторяется советское время: человек видит, что кругом всё плохо, но словам диссидентов (ныне – оппозиционеров) не верит – ведь по телевизору не соврут. Есть отдельные недостатки на местах, а везде хорошо, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. И пока в головах у людей не будет понимания того, что плохо везде, в том числе и в столице, и в любом большом и маленьком городе, в любой деревне, и что виновата в этом путинская вертикаль власти, люди и будут разобщены, и всё останется по-прежнему. И будет Путин править ещё долго, а если не Путин – так его преемник, подхвативший знамя путинизма и точно так же угнетающий свой собственный народ и воюющий с другими.

Вот только отчаиваться и ставить крест на России нельзя. Нельзя ставить крест на целом народе, потому что много в истории было примеров, когда люди после долгих лет заблуждений прозревали и сбрасывали с себя людоедскую власть. Поэтому наша семья продолжает писать для этого самого народа, для простых людей, которых миллионы, и несмотря ни на что верим, что можно достучаться до них и помочь им открыть глаза на то, что происходит в стране.

P.S. Народ – не тупое и ограниченное быдло, как часто отзываются о нём сами оппозиционеры, а большинство рядом живущих людей с другими взглядами, мировоззрением, с которыми можно и нужно РАБОТАТЬ.

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