"Дед, таблетки пей": в сети высмеяли "единоросса", заявившего, что запуск ракеты Маска – фейк

Член "Единой России" заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска – постановка. В комментариях его заявления высмеяли.

Начальник отдела исполкома МГРО по взаимодействию с депутатскими группами и фракциями "Единой России" Эрнест Макаренко в своем Twitter заявил, что в запуске ракеты Маска "на лицо все факты кинопроизводства".

"Еще раз пересмотрел так называемый "запуск" Илона Маска. На лицо все факты кинопроизводства. Не знаю все ли является фейком, как с полетом на Луну или фальсифицирована только часть. но в целом это просто курам на смех, такие вот "фильмы", – написал он.

После он принялся высказывать свое мнение о скафандрах, в которых был экипаж Crew Dragon. По словам "единоросса", скафандр должен быть "мощным".

"Ну вот посмотрите хотя бы на костюмы. Это что Бэтманы полетели на Марс? Что за клоунада? Костюм космонавта должен быть мощным и прочным, а это какая-то натянутая оболочка зонта, простите. Это просто смешно! Вот посмотрите сами! Вы думаете, что в таком вот можно летать в космос. Я понимаю, что американские космические технологии на фоне наших в районе средневековья. Но это уже откровенный позор и постановка!", – написал Макаренко.

Еще раз пересмотрел так называемый "запуск" Илона Маска. На лицо все факты кинопроизводства. Не знаю все ли является фейком, как с полетом на Луну или фальсифицирована только часть. но в целом это просто курам на смех, такие вот "фильмы". — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) June 2, 2020

Ну вот посмотрите хотя бы на костюмы. Это что Бэтманы полетели на Марс? Что за клоунада? Костюм космонавта должен быть мощным и прочным, а это какая-то натянутая оболочка зонта, простите. Это просто смешно! pic.twitter.com/6DSURKdIHq — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) June 2, 2020

Вот посмотрите сами!

Вы думаете, что в таком вот можно летать в космос. Я понимаю, что американские космические технологии на фоне наших в районе средневековья. Но это уже откровенный позор и постановка! pic.twitter.com/RluQySssTg — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) June 2, 2020

В комментариях пользователи начали высмеивать "единоросса": некоторые пользователи говорили, что шутка не удалась, тогда как другие задавались вопросом о психическом здоровье Макаренко.

"Хр***вый из вас Петросян", "Опять до вас бригада психиатров не доехала. Чертов коронавирус", "Дед, ну ты пей таблетки", "Тупость твоя это уникальность. Такой человек всегда должен ходить в шапочке из фольги", – написали пользователи.

В сети высмеяли "единоросса", заявившего, что запуск ракеты Маска – фейк

В сети высмеяли "единоросса", заявившего, что запуск ракеты Маска – фейк

В сети высмеяли "единоросса", заявившего, что запуск ракеты Маска – фейк

В сети высмеяли "единоросса", заявившего, что запуск ракеты Маска – фейк

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска отправился в свой первый пилотируемый полет.

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