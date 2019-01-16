"Даже руки не мыли!" Раскрылись секретные данные о месте разработки "Новичка" 

Поселок Шиханы в Саратовской области России, в котором, как заявляли представители британских спецслужб, был разработан отравляющий препарат "Новичок", потерял статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

Как рассказал "Новой газете" местный житель Сергей Извеков, Государственный институт технологии органического синтеза (ГИТОС) находился недалеко от населенного пункта.

"Институт был километрах в десяти отсюда. Я стараюсь туда не ездить. Меньше знаешь, крепче спишь", — отметил он.

"Мы не задумывались, чем именно химики занимаются, хотя жили в соседних квартирах. Опасно было спрашивать. Был отдел режима, органы следили строго", — добавил Извеков.

"Свободные новости"

При ЗАТО почти все организации в поселке подчинялись напрямую московскому руководству. "Столичные комиссии сюда ездить боялись. Даже руки под краном мыть не хотели. Везите, говорят, для нас воду из Вольска", — рассказал местный житель.

После отмены ЗАТО поселок будет частично получать федеральное финансирование только два года. Дальше придется жить на собственные доходы и областные дотации.

В 1990-е основная деятельность ГИТОСа оказалась под запретом. В программу уничтожения химоружия, на которую выделялись бюджетные миллиарды, шиханцев не взяли. Научные сотрудники стали разъезжаться в Москву и Дубну.

"Как вы реагировали на историю с "Новичком"?" — поинтересовались у местного научного деятеля Владимира Федосова. "Блеф какой-то. Я так говорю, поскольку сам соприкасался и знаю это вещество. "Новичок" — бульварное название. Мы это слово не употребляли. Знали только шифры веществ, буквенно-цифровые комбинации", — ответил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на жизнь Сергея Скрипаля было осуществлено в городе Солсбери. Его вместе с дочерью нашли в парке в бессознательном состоянии и госпитализировали с серьезным отравлением. К счастью, обоим им удалось выжить, несмотря на тяжелое состояние.

Однако яд "Новичок" все равно стал причиной смерти человека. После покушения на Скрипалей организаторы преступления выбросили флакон от духов, в котором и хранилось ядовитое вещество. Его нашел местный житель Солсбери Чарли Роули и подарил своей подруге Дон Стерджесс. После контакта с субстанцией женщина оказалась в больнице, где вскоре скончалась.

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