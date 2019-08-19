"Чуть ли не война была": появились новые подробности убийства подростком семьи в России

Причиной того, что в селе Патрикеево (Ульяновская область, Россия) 16-летний подросток зарезал всю свою семью, а после этого наложил на себя руки, могло стать то, что мальчику запретили поехать на свадьбу к тете.

О возможной причине трагедии рассказала родственница подростка Наталия Ширманова в комментарии "РЕН ТВ", написало издание "РИА Новости".

Женщина отметила, что семья планировала поехать на свадьбу к тете, однако детей не пригласили. Мальчик должен был остаться дома с двоюродной сестрой Дашей и следить за четырехлетними близняшками.

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По словам Ширмановой, агрессию подростка мог спровоцировать именно категорический запрет на поездку.

"Я думаю, что причиной послужило это. Потому что тут чуть ли не война была из-за этой свадьбы", – объяснила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний подросток совершил массовое убийство, после чего наложил на себя руки. Парень зарезал всю свою семью: троих взрослых и двоих детей. После вышел на улицу, нанес себе несколько ранений и спрыгнул с вышки насмерть. Позже следственный комитет РФ опубликовал видео с места кровавого убийства.

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