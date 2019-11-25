ЧП с самолетом в России: названа причина смерти пилота

К смерти второго пилота на рейсе "Москва – Анапа", самолет которого совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону, привела закупорка сосудов в легких.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. ЧП с самолетом произошло 24 ноября.

"Пилот Дамир Ахметов самостоятельно связался с диспетчерами и доложил об ухудшении самочувствия. Однако при подлете к Ростову его состояние резко ухудшилось, проявились критические симптомы инфаркта легкого, он потерял сознание", – рассказал источник.

В России пилот погиб после экстренной посадки самолета narodna-pravda.ua

Борту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту "Платов". Пилота сразу забрала бригада скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось – мужчина скончался.

Напомним, 24 ноября стало известно об экстренной посадке самолета рейса "Москва – Анапа". Командир пассажирского лайнера, который выполнял регулярный рейс из "Шереметьево", связался с диспетчерами авиаузла в Ростове, доложив, что второму пилоту резко стало плохо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в московском аэропорту "Шереметьево" (Россия) 16 ноября произошло ЧП с самолетом. Он потерял управление и перекрыл рулежную дорожку на взлётно-посадочной полосе. Предварительная причина инцидента – отказ гидросистемы.

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