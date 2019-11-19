Эти кремлевские безумцы как будто сами приглашают свою смерть. "Чуют с гибельным восторгом", предвкушают грядущие кровавые события, смотрят вниз – в черную бездну, что разверзлась под ними и продолжает расширяться, и упиваются предчувствием приближающейся развязки. И каждое событие, что случается и шокирует, намекая на то, что "оно-то и есть – днище", вдруг обнаруживает под собой поддон, а под ним – еще и еще. И так до бесконечности, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ.

Пенсионерка упала в ноги Медведеву и попросила включить горячую воду в 140-квартирном доме, которой нет ни зимой, ни летом уже 4-й год кряду. Ну, дно же беспросветное? - ан нет! За этим днищем обнаруживается еще одно: оказывается, женщина и не собиралась падать ниц аки крепостная, ей поставила подножку охрана. А могла бы и пристрелить. И эта случайно обнаружившаяся подробность кардинально меняет восприятие всей картины, придавая ей чудовищные в реальности оттенки: вот средневековый сановник едет через всю страну, осматривая вотчины прикормленных губернаторов, а вот к нему пытаются прорваться крепостные, одних пускают, заставляя ползать на коленях, других отгоняют батогами. В каком веке живете, скрепные? Интернет у вас, говорите, космос вы покоряли?..

А вот вам стрельба в Благовещенске. Очередной колледж, и очередной 19-летний стрелок. Два трупа, один раненый. Казалось бы, самое время вновь возопить о вреде интернета и компьютерных игр, и констатировать достижение очередного дна, с глубин которого нас поднимет патриотизм и Юнармия. Но тут снизу стучатся уточнения. Оказывается, стрелявший Данил Засорин таким образом отомстил тем, кто издевался над ним и изнасиловал в общежитии его девушку. А это уже совсем другое дело. Это – нравы нашей скрепной пещеры, господа людоеды.

Это – вендетта, холодное блюдо с горячим кровавым соусом. Учитывая нравы нашего зверинца, бессмысленно звонить в полицию и жаловаться на насильников. Жертва насилия – вообще, всегда виновата сама: "вызывающе одета, неприлично привлекательна", а мужчина обязан постоять за себя сам, а если пожаловался посторонним – то значит "стукач и сопляк". А раз так – получите стрельбу. Парень как смог – так и защитился, как сумел – так и отомстил. Так что не обижайтесь. В жестокой пещере – жестокие нравы. Чай, не Хранция какая…

Кстати, об изысках французской любви. Наш бонапартистый маньяк-расчленитель Олег Соколов, пытавшийся утопить руки возлюбленной в реке Мойке – это же просто ходячий портрет кремлевского Дориана Грея. Здесь и культурно-исторический код, и достоевщина с питерской шизанутостью, и ресторан "Идиот" поблизости, и контрольный выстрел в голову с дальнейшим распилом "потихонечку, потихонечку". Только у доцента жертвой стала 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, а у кремлевского пупочного целовальника – вся Россия умерщвлена. И топит он её по частям не в Мойке, а в офшорных зонах, чинно вынося в футляре от виолончели. А потом эту геополитическую расчлененку объяснят тем, что "кормилец впал в состояние аффекта, превратившись в аффективного менеджера, так что за себя он не отвечал, а то, что его не отстранили от рычагов управления – так вы же и не отстранили, сами виноваты!.."

Ну, а пока - это он заказывает музыку и танцует девушку. А чтобы та не сопротивлялась - Росгвардия закупит 1100 дистанционных электрошокеров-дубинок, на что будет потрачено 13 млн 200 тыс рублей. Это происходит как раз в тот момент, когда ученые Университета Джона Хопкинса заявляют, что разработали препарат, блокирующий метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста. Все, как и было предсказано: цивилизованный мир запускает спутники для развития Интернета, дабы связь была доступна в любой точке планеты; человечество силой научного прогресса останавливает рак, а в путинской пещере законопачивают последние щели, чтобы было удобнее крушить черепа и чавкать человечиной. А для замаливания грехов министр людоедской культурки Мединский предлагает построить монастыри на 10 млрд.

И кажется иной раз: ведь уже обрушилась тьма, и чернее быть не может, а на следующий день начинаешь понимать что вчерашний мрак – это еще была ясная погода, а вот сегодня – по-настоящему темно, хоть глаз выколи. А назавтра – повтор тех же ощущений. Это – морок, в который страна затащилась сама – с победным воем и пьяным улюлюканьем, с восторгом отважных дикарей, запускающих отравленные дротики в сторону ненавистной цивилизации. И гордый вождь с дерзкой пошлостью на вечно ухмыляющейся пасти ведет их за собой в гибельную тьму, пообещав райский свет в конце тоннеля.

Но тьма будет гуще, и ночь беспросветнее, и страх заместит собой все остальные чувства, потому что расплата за безумие такого масштаба должна стать уроком для всех, а не только для россиян, с головой отдавшихся смертельным галлюцинациям. Все человечество будет смотреть на это показательное шоу – со сползанием в бездну, погружением во мрак, с последним полетом и предсмертным криком из тьмы. Но это не сейчас.

Пока Путин награждает гражданина Финляндии Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского – за активную общественную деятельность и заслуги в развитии физической культуры и спорта. Этот точно не сорвется и не утонет, он – спортсмен и парашют у него наготове, ибо правильно вложил деньги, вырученные от продажи отпиленных конечностей. А не попался, потому что прятал в правильном месте, не привлекая лишнего внимания. Учись, доцент!

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