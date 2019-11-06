"Герой нашего времени": в России назвали преемников Путина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Тульской области Алексей Дюмин и писатель,который воевал на стороне "ДНР" Захар Прилепин являются возможными преемниками президента Владимира Путина.

Об этом пишет издание "Царь Град", которое проанализировало потенциальных кандидатов на пост главы Кремля.

Так, в публикации сказано, что у всех трех человек есть возможность в будущем возглавить Россию. Например, Прилепин стал создателем движения "За правду". Также в роли политика он участвовал в праймериз "Левого фронта".

"Глобальная идея движения совпадает с тем, что каждый день делает. "Не боимся говорить правду", такой прилепинский лозунг однозначно понравится народу, и автор получит поддержку", – говорится в материале.

Захар Прилепин

Еще одним преемником называют Шойгу, который ранее с Путиным провел его День рождения в тайге.

"Сергея Шойгу привыкли воспринимать как человека, способного справиться с любой задачей. Не в роли кризисного менеджера. Он, скорее, герой нашего времени. Именно поэтому, видя провалы в работе действующего правительства, "Кужегетыча" прочили в премьер-министры", – пишет российское издание.

Российский экономист Михаил Делягин полагает, что Шойгу может стать и техническим президентом, если это понадобится России. Ведь если схема с премьером и техническим президентом воплотится в жизнь, то РФ может готовиться к переформатированию не только правительства, но и всей государственной системы, считает эксперт.

Сергей Шойгу

Также вероятным преемником часто называют главу Тульской области Алексея Дюмина, которому ранее российские СМИ прочили пост премьер-министра и даже главы ФСБ.

"В Тульской области он пришелся на пост руководителя, как шуруп к гайке. Человек, имеющий прекрасные связи там, где формируется заказ на деятельность оборонной отрасли, посредник между тульскими заводами и покупателями, он не просто эффективен, а суперэффективен", – пояснил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Алексей Дюмин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле заявили, что не думают о возможном преемнике президента России Владимира Путина, а якобы занимаются напряженной работой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.