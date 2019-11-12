Части тела расчлененной в Питере студентки нашел прохожий

Части тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую убил преподаватель-любовник доцент Олег Соколов, обнаружил случайный прохожий в реке Екатерингофка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу. Они были обнаружены на расстоянии не менее 3,5 километра от Фонтанного моста через Мойку, где нашли преподавателя, топившего руки убитой.

По предварительным данным, останки унесло течением. Как стало известно, убита Ещенко была еще 7 ноября, но доцент не смог сразу избавиться от трупа.

КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

Позже выяснилось, что Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.