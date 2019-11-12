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12 ноября • обновлено в 11:20
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Части тела расчлененной в Питере студентки нашел прохожий

1.3т
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Части тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую убил преподаватель-любовник доцент Олег Соколов, обнаружил случайный прохожий в реке Екатерингофка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу. Они были обнаружены на расстоянии не менее 3,5 километра от Фонтанного моста через Мойку, где нашли преподавателя, топившего руки убитой.

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По предварительным данным, останки унесло течением. Как стало известно, убита Ещенко была еще 7 ноября, но доцент не смог сразу избавиться от трупа.

Части тела расчлененной в Питере студентки нашел прохожий

КП

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Россия
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