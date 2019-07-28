"Был готов убить": сеть разозлило фото с Путиным и фанаткой

Президент России Владимир Путин после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге пожал руку россиянке, что вызвало странную реакцию у его охраны и бурю возмущений в сети.

Соответствующим фото поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Путин! Руку жмет!" – подписал он кадр, на который попали эмоции девушки. Она снимала происходящее на телефон и была неестественно удивлена. Охранник при этом попытался отодвинуть россиянку от президента, разделив их рукой.

Путин пожал руку россиянке Twitter Дмитрия Смирнова

В сети начались споры, что же вызвало такое восхищение на лице девушки. Некоторые пользователи выразили мнение, что она "подставная", как это часто бывает при визитах Путина. Многие узнали в ней героиню и других роликов с президентом РФ.

"У меня такое же лицо, когда вступил в г*вно", "Адское дно", "Талантливые актеры в ФСО работают", "Мартышка", "Переигрывает", "Какая страшная ФСОшница. Фу. Это не она ли одна из "металлургов" недавно была?", "Неподдельный ужас на лице. Я бы тоже обоср*лся!", "так это известная ФСОшница. Рыбачкой в прошлый раз была", – написали в комментариях.

Удивила россиян и реакция охранника Путина. "Охранник уже готов был убить", "Да ладно, это ей охранник на ногу наступил", – отметили они.

Отреагировал на снимок и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Путин сегодня после парада в Санкт-Петербурге: "девушка получила оргазм от руки Путина". Кружок самодеятельности ФСО уже переигрывает до невероятия с таким "народным восхищением", – прокомментировал он в своем Telegram-канале.

Голобуцкий также подметил, что восторг россиянки напоминает эмоции, с которыми в 30-х годах люди встречали немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

"Путин сегодня "общался с простыми россиянками" в Петербурге. Экстаз точно такой же. Даже лица похожи", – сравнил он снимки двух лидеров.

Telegram-канал AllГолобуцкий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть возмутила постановочная встреча Путина с пострадавшими от наводнения в Иркутске семьями.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.