"Бумеранг за Украину": названы три версии взрывов на арсенале в России

Взрывы боеприпасов на арсенале в Красноярском крае (Россия) могут быть связаны с тремя причинами.

Одна из них – умышленный подрыв с целью скрыть факты хищения и разворовывания вооружения. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Взрыв арсенала в Ачинске 5 аавгуста БезФормата

Комментируя версию о том, что уничтожение арсенала могло быть нужно Кремлю, он заметил: "Склад не обязательно было уничтожать Кремлю. Его могли уничтожить местные расхитители, если имели место хищения, сбыт этого оружия".

"Как известно, Россия постоянно участвует в локальных войнах. Есть достаточно людей, которые наживаются на них, в том числе и таким образом", – добавил генерал.

Вторая версия, высказанная им, состоит в том, что из-за масштабных лесных пожаров в Сибири определенные средства защиты, имеющиеся на арсенале, могли быть использованы для ликвидации этой катастрофы, и их не оказалось на месте, когда возникла необходимость в тушении пожара на складах боеприпасов.

И, наконец, третья версия предназначена для тех, кто "верит в Бога и судьбу", – сказал Романенко. "Это бумеранг, расплата за подрывы арсеналов оружия, в том числе в Украине. И за организацию войны между соседними государствами", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, 5 августа на арсенале боеприпасов под российским Красноярском (Ачинск) прогремели взрывы. Позже стало известно о том, что арсенал планировалось ликвидировать в 2022 году. В сети начали озвучивать конспирологические теории о том, что взрывы могли быть организованными.

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