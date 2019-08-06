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"Бумеранг за Украину": названы три версии взрывов на арсенале в России

1.8т Читать материал на украинском

Взрывы боеприпасов на арсенале в Красноярском крае (Россия) могут быть связаны с тремя причинами.

Одна из них – умышленный подрыв с целью скрыть факты хищения и разворовывания вооружения. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Взрыв арсенала в Ачинске 5 аавгуста

Взрыв арсенала в Ачинске 5 аавгуста

БезФормата

Комментируя версию о том, что уничтожение арсенала могло быть нужно Кремлю, он заметил: "Склад не обязательно было уничтожать Кремлю. Его могли уничтожить местные расхитители, если имели место хищения, сбыт этого оружия".

"Как известно, Россия постоянно участвует в локальных войнах. Есть достаточно людей, которые наживаются на них, в том числе и таким образом", – добавил генерал.

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Вторая версия, высказанная им, состоит в том, что из-за масштабных лесных пожаров в Сибири определенные средства защиты, имеющиеся на арсенале, могли быть использованы для ликвидации этой катастрофы, и их не оказалось на месте, когда возникла необходимость в тушении пожара на складах боеприпасов.

И, наконец, третья версия предназначена для тех, кто "верит в Бога и судьбу", – сказал Романенко. "Это бумеранг, расплата за подрывы арсеналов оружия, в том числе в Украине. И за организацию войны между соседними государствами", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, 5 августа на арсенале боеприпасов под российским Красноярском (Ачинск) прогремели взрывы. Позже стало известно о том, что арсенал планировалось ликвидировать в 2022 году. В сети начали озвучивать конспирологические теории о том, что взрывы могли быть организованными.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Игорь Романенко
Место
Россия Красноярск
Тег
Новости России
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ух ты! Нострадамус и Ванга в одном лице. Дяденька, а когда Россия развалится?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Пушкин Серёга, спроси у себя,сына,когда протрезвеешь или поумнеешь.Если не хочешь долго ждать,задай вопрос папе с мамой.Думаю,они немного умнее тебя.Хотя....Спроси у пукина,у училки ближайшей школы,пьяного соседа...Спрашивай,интересуйся,юный и неокрепший умом.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Всё таки верю в "человеческий фактор",какие люди,такой и фактор.Небудь в этой стране нефти и газа,ходили бы в лаптях,подпоясанные бичевкой,с вечно грязной бородой и пьяные.Учитываем удаленность от центра цивилизации,особенности климата и менталитета местных аборигенов.Россия большая,однако...
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филипп филипыч
филипп филипыч
арсеналы в украине тоже кремль взорвал оказывается. виновных нашли? фамилии виновных и дату решения суда где можно посмотреть? одни лозунги и ни грамма фактов. ну и с кармой особо повеселило)
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