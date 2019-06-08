"Будет слышен хруст костей": Сотник допустил возвращение смертной казни в России

Российское правительство рассматривает введение выездных виз для населения и даже не прочь отменить мораторий на смертную казнь за несогласие с идеологией государства.

Кремль не интересуют права человека, а лишь желание "завалить камнями пещеру, чтобы оттуда доносился только хруст костей", сказал в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник

"После закрытия интернета будет полное закупоривание страны. Как минимум выездные визы и даже возвращение к смертной казни. Недавно в Конституционном Суде выступили с идеей новой государственной идеологии, которую нужно вписать в конституцию РФ. Тогда все несогласные будут считаются врагами народа и вперед к стеночке. Чекисты давно готовы к расстрелам. Права человека их не интересуют. Люди для них – "новая нефть" и форма ГУЛАГа 21 века", – предположил Сотник.

Саша Сотник Delfi

На вопрос, как на такие изменения отреагируют россияне, ведь сейчас уже не 37-й год, а 2020-й, журналист ответил, что они ничего и не заметят.

"В России сформировалась партия выживальщиков. Их 86%. Когда они чем-то недовольны, обычно говорят так: "проживу как-нибудь". То есть где-нибудь подворую, где-нибудь прогнусь, там лизну, тут ухвачу, там что-нибудь скручу, домой притащу. Вот потихонечку и выжил. Такие никогда не пойдут атаковать власть, они будут выживать и даже представить не могут, что есть другой стиль жизни и не знают, что такое свобода", – подытожил Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист предрек крах ''лубянского рейха", отметив, что Россия на грани катастрофы.

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