"Братский народ!" Путин отчитал росСМИ из-за Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

Такое заявление, отвечая на журналистский вопрос, политик сделал в четверг, 3 октября, на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает RT.

"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы – они ведут независимую, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику – что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно", – уверяет российский президент.

В этом контексте Путин вспомнил и пропагандистский тезис о "братских народах".

"Мы не должны выставлять нашего соседа, братский народ в невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о народе. Значит, чего-то не хватает в наших программах", – сказал он.

Владимир Путин на "Валдае" ТВ Центр

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 3 октября обратился к украинцам, заявив, что уважает право граждан на протест, однако призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Он также расписал, как именно будет работать "формула Штайнмайера" по Донбассу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.