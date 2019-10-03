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3 октября • обновлено в 21:52
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"Братский народ!" Путин отчитал росСМИ из-за Украины

6.2т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

Такое заявление, отвечая на журналистский вопрос, политик сделал в четверг, 3 октября, на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает RT.

"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы – они ведут независимую, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику – что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно", – уверяет российский президент.

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В этом контексте Путин вспомнил и пропагандистский тезис о "братских народах".

"Мы не должны выставлять нашего соседа, братский народ в невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о народе. Значит, чего-то не хватает в наших программах", – сказал он.

Владимир Путин на "Валдае"

Владимир Путин на "Валдае"

ТВ Центр

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 3 октября обратился к украинцам, заявив, что уважает право граждан на протест, однако призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Он также расписал, как именно будет работать "формула Штайнмайера" по Донбассу.

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Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда СМИ политика
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Корн Сергій
Корн Сергій
Путін - крім усіх його інших "талантів", ще й віртуоз лицемірства.
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Бойко Николай
Бойко Николай
Или я дурак, или родом так
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
так и есть,всё дело в режимах. захвативших власть.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Красноармеец Киевский, всё дело в том что ты питарас....
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