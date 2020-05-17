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17 мая • обновлено в 21:55
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Артемий Троицкий
Артемий Троицкий
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"Брат-2" и путинская доктрина

44.5т

Да, любят в России юбилеи, и иногда в сети этой любви попадают довольно неожиданные экземпляры.

На этой неделе мне позвонили из нескольких медий и попросили прокомментировать 20-летний срок фильма "Брат-2". Характерно, что в 2010 таких поползновений не было. Короче, пришлось без удовольствия вспомнить.

С картиной "Брат-2" я ознакомился не по своей воле и при весьма помпезных обстоятельствах: на премьерном показе Первого канала (тогда он, вроде, назывался ОРТ и лежал под Березовским) в присутствии продюсеров, актёров и режиссёра Алексея Балабанова. Смотрел я фильм с возрастающей неприязнью, и, когда началось триумфальное публичное обсуждение (вроде, не в прямом эфире; наверняка отредактировали), я задал Балабанову прямой вопрос: "Алексей, вы понимаете, что сняли фашистское кино?" Балабанов режиссёр талантливый, но красноречием никогда не отличался, а в данном эпизоде опешил настолько, что вообще не нашёлся, что ответить. Равно, как и все остальные киноспециалисты. Я пояснил: "Фильм откровенно расистский, шовинистический, проповедующий насилие — хуже того, убийство — как наиболее адекватный способ решения всех проблем". Среди обычно болтливейших участников ток-шоу повисло тяжёлое молчание; выручили ведущие, срочно сменившие тему.

Фильма с тех пор я, слава богу, не смотрел, но эта хрень накрыла меня в повседневной жизни. В принципе, вся путинская 20-летка может считаться одной затянутой и бездарной вариацией на тему "Брата-2". Гопническая бравада, националистические понты, ксенофобский психоз, антиамериканский комплекс — полный ассортимент! Пещерное братство типа "можем повторить". Абсолютно логично, что придурки из движения "Наши" водили хороводы под штампованными плакатами "Данила Багров — Наш Брат, Путин — Наш Президент!"

Можно было бы просто постулировать, что Балабанов этой своей апологией пацанского ресентимента задал всю жлобскую матрицу российской жизни начала 21 века. Но это не совсем так; есть, как говорится, нюанс.

Лейтмотив первого фильма багровской дилогии, "Брат" — правда и справедливость. И борьба за них. Конечно, там тоже уже была и пушка, и "чернож*пые", но крестовый поход одинокого отморозка против превосходящих сил ментов и бандитов не мог не вызывать симпатии и даже восхищения. И тут — оппаньки! — все эти добрые чувства плавно перетекают (у многих) из первой серии во вторую — при том, что понятие "Правды и Справедливости" к путинской доктрине "Лжи и Воровства" не имеет ни малейшего отношения! Всё смешалось: деклассированный народный защитник, не теряя любви масс, стал сердечным другом и знаменем касты жуликов и живодёров. Девиз "Сила — в правде!" на удивление легко мутировал в "Правда — в силе!"

Вот такая лукавая уловка и отсюда каверзный вопрос: неужели за праведным братом-1 по пятам всегда следует омерзительный брат-2?? Неужели, как это уже не раз бывало в России, идеализм и благие намерения неизбежно трансформируются в агрессивное уродство? Поиск друзей превращается в поиск врагов? "Добро с кулаками" оборачивается беспросветным Злом? Так ведь не должно быть — правда, брат?

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Персона
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Место
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Источник
Источник: Эхо Москвы
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