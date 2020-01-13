Больше протестов, меньше войны: чего ожидают россияне в 2020 году. Опрос

В 2020 году граждане России ожидают больше массовых протестов в стране, а также коррупционных скандалов и отставок.

Это следует из данных опроса "Левада-центра", передают "Ведомости". Новых митингов ждут 45% респондентов, тогда как еще в 2018 году этот показатель был на 10% ниже. Увеличения количества скандалов с чиновниками и другими политиками ожидают 66% россиян.

При этом у граждан РФ выросло ощущение стабильности: по сравнению с 2018 годом, на 8% снизилась доля тех, кто ожидает серьезного экономического кризиса (49%).

Также россияне меньше стали опасаться вооруженных конфликтов с соседними странами – 23%, в том числе войны с США или НАТО – 14% (-11 и -5% за два года).

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом россияне стали в целом оптимистичнее относиться к будущему и ожидают больше спокойствия для себя и своих семей.

Как писал OBOZREVATEL, за последние десять лет российские власти во главе с Владимиром Путиным и его сторонниками довели свою страну до состояния застоя, а граждан лишили участия в политической жизни РФ.

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