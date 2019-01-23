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Больше не профессор: в России опозорили патриарха Кирилла

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Патриарху Кириллу, а также председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко по ошибке присудили звание почетных профессоров.

Об этом сообщили в президиуме Российской академии наук. Члены Академии наук извинились перед патриархом, передает пресс-служба РАН.

При этом в академии уточнили, что в законы, которые позволяют академикам присваивать почетные звания выдающимся деятелям культуры и науки, могут внести изменения.

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Еще 18 января в пресс-службе академии заявили, что глава РПЦ — большой популяризатор науки, он участвовал в съемках научно-популярной телепередачи "Очевидное — невероятное". Поэтому ему якобы присвоили ученую степень.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть подняла на смех ученую степень патриарха Кирилла, назвав его профессором коптильно-кадильных наук.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Это не кирюху опозорили...это РАН пытается отмыться от позора! Лизоблюды поспешили ,а ученый мир не оценил хохмы.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Неужто дошло, до какого идиотизма докатились влизозадстве?
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Dell Alex
Dell Alex
"глава РПЦ — большой популяризатор науки" - анекдот месяца ))) Такой бред возможен только у северных соседей ))
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