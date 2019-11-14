Боится покушения? В России срочно проверили лимузин Путина

В России подвергли госиспытаниям парадные кабриолеты марки Aurus. На одном из таких авто передвигается президент России Владимир Путин.

Как сообщает "РИА Новости", основная часть испытаний должна закончиться в текущем году.

Известно, что в рамках проверки, в частности, испытывается техническое состояние автомобилей.

Aurus ТАСС

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин "Сенат-лимузин", минивэн "Арсенал" и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем семейство пополнится мотоциклом и кроссовером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее салон лимузина президента РФ Владимира Путина российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта "Кортеж", продемонстрировали на выставке вооружений в Абу-Даби.

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