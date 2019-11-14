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14 ноября • обновлено в 12:36
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Боится покушения? В России срочно проверили лимузин Путина

2.2т
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В России подвергли госиспытаниям парадные кабриолеты марки Aurus. На одном из таких авто передвигается президент России Владимир Путин.

Как сообщает "РИА Новости", основная часть испытаний должна закончиться в текущем году.

Известно, что в рамках проверки, в частности, испытывается техническое состояние автомобилей.

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Aurus

Aurus

ТАСС

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин "Сенат-лимузин", минивэн "Арсенал" и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем семейство пополнится мотоциклом и кроссовером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее салон лимузина президента РФ Владимира Путина российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта "Кортеж", продемонстрировали на выставке вооружений в Абу-Даби.

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Автор
Илья Завялов Илья Завялов
Место
Россия
Тег
Новости России
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
прям срочно срочно...успели?Лучше штаны Порошенке купите,а не нормальные машины обсуждайте.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Для Зе клоуна будут на Украине тестировать запарожец,
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Техосмотр машина прошла... Путин загнан в угол и в ужасе боится покушения, аааааааааааа!
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