Слава Рабинович заявил о третьей фазе переворота в России

Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что конституционная реформа, которая осуществляется в РФ, является "третьей большой фазой конституционного переворота".

Ее цель – "вечное продление правления" президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.

По оценкам блогера, первая фаза конституционного переворота в России была осуществлена в 2004 году, когда в стране были отменены выборы губернаторов. Второй ключевой фазой было возвращение Путина на пост президента в 2012 году. "Её продолжение наступило в марте 2018 года с очередным незаконным, четвёртым сроком президентского правления Путина", – заявил Рабинович.

Владимир Путин

Он обратил внимание на то, что Конституционный суд РФ "преступно молчал" и в 2004-м, и в 2012-м, и в 2018 году. "Совершенно преступное молчание" он сохраняет и сейчас, когда руководством страны предпринимаются новые антиконституционные шаги, заметил блогер.

Празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года Рабинович назвал "обёрткой для дальнейшего уничтожения конституционного строя в России". "Похоронный марш для конституционного строя в России заменён на бравурный, победный. Так ведь легче и веселее умирать, не правда ли?" – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин объявил о начале конституционной реформы. Он добавил, что не считает принципиальным требование о невозможности баллотироваться на пост президента более двух сроков подряд. Позже в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя".

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