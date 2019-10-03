"Близки к господу": Путин внезапно заговорил о смерти. Видеофакт

Президент России Владимир Путин заговорил о смерти на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Это произошло в четверг, 3 октября, во время ответов российского главы на вопросы аудитории. Соответствующее видео появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Год назад вы сказали: в случае ядерной агрессии агрессор сдохнет, а мы в рай попадем. Стали за этот год мы ближе к раю?" – спросил один из участников дискуссии у Путина. Вопрос вызвал смех зала.

Владимир Путин на "Валдае" Znak.com

"Мы все всегда одинаково близки к господу, он определит, где нам находиться после окончания земного пути", – ответил президент РФ.

"Какой же бред несет этот выживший из ума старикашка", "Раньше был атеистом, сейчас истовый верующий... Предатели и приспособленцы такие", – высказались о заявлении политика пользователи сети.

- Год назад вы сказали: в случае ядерной агрессии агрессор сдохнет, а мы в рай попадем. Стали за этот год мы ближе к раю?

Путин: Мы все всегда одинаково близки к Господу, он определит, где нам находится после окончания земного пути pic.twitter.com/3JzxNzoRTT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 3, 2019

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Как писал OBOZREVATEL, на заседании "Валдая" Владимир Путин также заявил, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

Он также сказал, что верит в то, что украинский глава Владимир Зеленский пытается завершить войну на востоке страны.

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