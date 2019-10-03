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3 октября • обновлено в 23:23
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"Близки к господу": Путин внезапно заговорил о смерти. Видеофакт

3.8т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заговорил о смерти на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Это произошло в четверг, 3 октября, во время ответов российского главы на вопросы аудитории. Соответствующее видео появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Год назад вы сказали: в случае ядерной агрессии агрессор сдохнет, а мы в рай попадем. Стали за этот год мы ближе к раю?" – спросил один из участников дискуссии у Путина. Вопрос вызвал смех зала.

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Владимир Путин на "Валдае"

Владимир Путин на "Валдае"

Znak.com

"Мы все всегда одинаково близки к господу, он определит, где нам находиться после окончания земного пути", – ответил президент РФ.

"Какой же бред несет этот выживший из ума старикашка", "Раньше был атеистом, сейчас истовый верующий... Предатели и приспособленцы такие", – высказались о заявлении политика пользователи сети.

"Близки к господу": Путин внезапно заговорил о смерти. Видеофакт

Скрин комментариев

"Близки к господу": Путин внезапно заговорил о смерти. Видеофакт

Скрин комментариев

"Близки к господу": Путин внезапно заговорил о смерти. Видеофакт

Скрин комментариев

"Близки к господу": Путин внезапно заговорил о смерти. Видеофакт

Скрин комментариев

Как писал OBOZREVATEL, на заседании "Валдая" Владимир Путин также заявил, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

Он также сказал, что верит в то, что украинский глава Владимир Зеленский пытается завершить войну на востоке страны.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
видео Новости России
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Мавзолей спасет этого мелкого поца! Ленина выкинуть нах - путЕна туда положить! (с)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
к земле готовится! после смерти путина в кремле начнется страшный замес за власть
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кожедуб ruslan, Не, не начнётся. Нерушимый союз ГеБни и мафии власть не отдаст .
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Клим Чугункин, падаль чувствует запах , ты чмо тоже чувствуеш что вонидло идет от сцаря, в его лапы шакала в крови , падальщик он
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Борисс Робот
Борисс Робот
Клим Чугункин, даже не представляешь какая...
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