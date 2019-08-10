"Путин не отдаст Донбасс": Климкин рассказал о конце России

Договориться с президентом России Владимиром Путиным по возвращению оккупированного Донбасса назад под контроль Украине невозможно.

Такую уверенность озвучил министр иностранных дел Павел Климкин на встрече с ветеранами войны. По его мнению, Донбасс – это рычаг контроля над Украиной и ее геополитическим выбором. И если она в этом плане будет свободной, это станет концом России, без возможности восстановления.

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"России не нужен Донбасс. Ей нужно показать, что у нас тотальный хаос и чтобы "восстановить" страну, Россия должна контролировать ее вместе с Европой. Это значит, что первая будет командовать, а вторая скажет "ну ок". Перевожу вам русский официальный язык на украинский. Возможность свободного выбора для украинцев – это конец России", – сказал министр.

По его мнению, чтобы успешно противостоять РФ на внешнем фронте, ей не стоит никогда давать понять, что у нас могут быть хоть какие-то расхождения в позициях.

"Мне нравится Израиль. С одной стороны, они там ссорятся, но потом у них одна позиция наружу. Такое же единство наружу должно быть и у нас, иначе мы Россию не победим. Пока у нас существует внутренняя мобилизация против российской агрессии, которой Путин боится, я уверен, что ему не удастся сбить нашу ключевую позицию", – подытожил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин рассказал об опасном плане Путина по Украине. По его словам, это касается не только Донбасса.

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