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"Путин не отдаст Донбасс": Климкин рассказал о конце России

3.3т Читать материал на украинском

Договориться с президентом России Владимиром Путиным по возвращению оккупированного Донбасса назад под контроль Украине невозможно.

Такую уверенность озвучил министр иностранных дел Павел Климкин на встрече с ветеранами войны. По его мнению, Донбасс – это рычаг контроля над Украиной и ее геополитическим выбором. И если она в этом плане будет свободной, это станет концом России, без возможности восстановления.

Развал России

Развал России

Факты

"России не нужен Донбасс. Ей нужно показать, что у нас тотальный хаос и чтобы "восстановить" страну, Россия должна контролировать ее вместе с Европой. Это значит, что первая будет командовать, а вторая скажет "ну ок". Перевожу вам русский официальный язык на украинский. Возможность свободного выбора для украинцев – это конец России", – сказал министр.

По его мнению, чтобы успешно противостоять РФ на внешнем фронте, ей не стоит никогда давать понять, что у нас могут быть хоть какие-то расхождения в позициях.

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"Мне нравится Израиль. С одной стороны, они там ссорятся, но потом у них одна позиция наружу. Такое же единство наружу должно быть и у нас, иначе мы Россию не победим. Пока у нас существует внутренняя мобилизация против российской агрессии, которой Путин боится, я уверен, что ему не удастся сбить нашу ключевую позицию", – подытожил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин рассказал об опасном плане Путина по Украине. По его словам, это касается не только Донбасса.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Павел Климкин Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Россия Новости России Новости Донбасса Донбасс
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Мы,сделали свой выбор..Это Европа-наш общий дом!Это наша дань ,дань нашим славным предкам,к.е на протяжении веков учили нас боротся за свою свободу..С этого пути,мы уже никогда не свернем..Слишком много самых лучших сынов положили свою жизнь за нашу свободу!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
BROTHER FOREST, Не даром все страны ЕС уже шарахаются от Украины, где генеральный прокурор с двумя судимостями ,вершит судьбы людей с помощью пальцев веером, где президент бегал голым в роли Наполеона ,а первый в истории спикер парламента «со справкой» Андрий Парубий руководил Радой, наполовину состоящей из уголовников
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас xoxлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Oleg Oleg, вы, россияне, после 90-х смогли уйти от стран-сутенеров, а Украина ни. Тилько по этому.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хоxлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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0
0

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