Главная Новости
26 декабря • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Без труб Россия – труп

958

Говорят, что Путин встречался в царских палатах с холопами от бизнеса и рассказал им как вообще надо чего делать, чтобы все было пучком.

Оно и понятно, нефть подорожала на 10% и в такие моменты Путин становится ментором, который схватил Бога за бороду. В общем, растолковал им все, а в конце рассказал о том, как будут решать с "Северным Потоком 2".

Как известно, швейцарский концерн, который физически прокладывал трубопровод, уведомил Москву о том, что приостанавливает работы на конечном участке газопровода в связи с американскими санкциями, которые им не нужны абсолютно, поскольку основной их фронт работ как раз не в Балтийском море, а в Мексиканском заливе, где они работают на американских заказчиков.

Новости
Cамолет Су-57 уничтожил себя накануне Рождества

И что самое обидное, до берега всего-то осталось каких-то 90 километров и можно было бы как-то все это доваять без швейцарцев, но будь эта труба на суше, вопросов не было. Послали бы туда своих сварщиков или купили на месте, а вот в море этот номер не проходит. Нужно специальное судно-трубоукладчик, а как известно, россияне строят подлодки и прочие девайсы, а вот укладывать трубы так и не научились, хотя живут исключительно с того, что по этим трубам идет.

И не то, чтобы они этого не понимали или не делали соответствующих попыток. Уже пытались, но как-то не получалось. В сеть ушло видео, как россияне укладывают трубы в море, но насколько нам известно, заказчик остался недоволен технологией укладки и отказался от этого метода. Впрочем, глядя на это, можно разойтись во вкусах на увиденное, но трубопровод тут явно не сложится.

Новости
Поезд в Крым: радость у русских, прикидывающихся крымчанами

Поэтому Путин обратился к предпринимателям, чтобы те изготовили укладчик труб в самое ближайшее время. Для этого правительство прямо сейчас выделяет подходящее судно. Его подкрасят, побелят и можно будет оборудовать его всеми приспособлениями, которые и будут погружать трубы в воду.

Что характерно, в первой своей жизни он известен как авианосец "Отмирал Кузя", но в этой ипостаси он себя не оправдал и потому решено попробовать его в новой роли. В самом деле, самолеты на дно укладывал, почему бы ему не уложить и 90 км труб? Тем более, что судно большое, на него можно поставить любое оборудование для укладки. А что оно не может быстро плавать, так это даже хорошо. При укладке никто на водных лыжах ездить не собирается. Знай себе, коптишь небо и свои 10 км в день уложил. Так что такой скорости хватит за глаза. Таким образом "Кузьма Трубоносец" мог бы решить эту суровую задачу легко и непринужденно.

Новости
Новости Крымнаша. Нацисты встретили поезд

И еще один важный момент. Ведь вопрос тут уперся в то, что трубу надо дотянуть до берега, а это значит, что по окончании операции, Кузьму можно бросить прямо у берега и пускай уже немцы или датчане думают, что с ним делать, а этот подлец уже точно не будет топить плавучие доки и самолеты.

В общем, план отличный, деду нравится. Нужно только смекалку предпринимателям проявить. Говорят, что под это дело Путин готов даже атомную подлодку отдать, если надо. И опять же – торпедами от санкций можно отстреливаться.

В общем, как говорил Черномырдин, имевший прямое отношение к этим самым трубам: "Без труб россия – труп"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Место
Россия
Источник
Источник: Линия обороны
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Укросвинарня труп и с трубами и без. СУГС, ёпста
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги