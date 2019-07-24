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"Беги или застрелю!" В России таксист-гомофоб устроил "сафари" на пассажира-"единорога". Странное видео

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В России к двум годам колонии приговорили таксиста, который в Екатеринбурге избил и ограбил пассажира в костюме единорога.

Осужденный подвозил пострадавшего из гей-клуба домой и напал на него прямо в такси, позвав на помощь товарища, сообщает Telegram-канал Huepub (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Водитель украл у парня документы, а потом выбросил его на улицу со словам: "Беги или застрелю!"

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"Пострадавший пошел в полицию, преступника быстро нашли. На стадии следствия он пытался "залечить" проблему деньгами, но "единорог" не сдался. Все, теперь два года общего режима", – пишет портал.

Пострадавший

Пострадавший

Скрин видео

По словам парня, он хотел сбежать из машины, но злоумышленники схватили его за хвост костюма, а потом заблокировали двери такси. Они оскорбляли парня, заламывали ему руки и били по щекам.

Все происходящее таксист и его приятель снимали на телефон и угрожали опубликовать видео в сети. При этом они кричали, что являются "отрядом гомофобов".

По информации "360", осужденный – житель города Верхняя Пышма (Свердловской области) 1996 года рождения. На него было заведено уголовное дело по факту грабежа.

Злоумышленник

Злоумышленник

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в январе в киевском гей-клубе "Lift" двое охранников зверски избили посетителей, которые якобы мешали им спать.

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Тема
Криминал
Место
Россия Екатеринбург
Теги
избил пассажира грабеж Новости России ЛГБТ видео
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