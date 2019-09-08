СУД И ПРАВДА
Россия потрясена жестокими неправовыми расправами над демонстрантами и жестокими неправосудными приговорами российских судов. В суд давно уже перестают верить. Политические дела всегда решаются по властному окрику, хозяйственные - очень часто по взятке и внесудебному давлению. Но последние приговоры гражданам и полное игнорирование в СК произвола силовиков обрушили веру в суд окончательно, до дна.
А суд ведь существенно древнее государства. Он наверняка был в догосударственных сообществах неолита и, очень вероятно, в верхнем палеолите. Те, кто создавали столь прекрасные картины в пещерах, должны были ведать и красоту правды. А где знание правды - там и суд. Человечество входит в историю со знанием загробного суда и важнейший титул Бога в Египте - неб маат - владыка Правды.
В сущности, государство существует для того, чтобы утверждать правду и пресекать неправду. Почему? Потому что без суда, которому доверяют, в обществе перейдут к самосуду и каждый будет делать то, что сам считает справедливым. Как и предполагал Гоббс, это приведет к войне всех против всех.
Но в нашей ситуации есть важный нюанс - нарушителем суда являются не частные граждане, а российская власть. И потому самосуд граждан будет направлен не друг на друга, а на эту власть, препятствующую честному и правдивому суду.
А самосуд народа над властью называется РЕВОЛЮЦИЯ.
Власть сама мостит дорогу к расправе над собой. Зачем? Что это - глупость, сопряженная со страхом или наивная вера в то, что "всё под контролем". В 1917 тоже верили, что всё под контролем. Еще 26 февраля свято верили. А через четыре дня произошло отречение государя.... Такие вещи происходят быстро и, как правило, неожиданно.
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