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8 сентября • обновлено в 12:52
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Андрей Зубов
Андрей Зубов
Доктор исторических наук Все статьи автора

Россия потрясена жестокими расправами

25.5т

СУД И ПРАВДА

Россия потрясена жестокими неправовыми расправами над демонстрантами и жестокими неправосудными приговорами российских судов. В суд давно уже перестают верить. Политические дела всегда решаются по властному окрику, хозяйственные - очень часто по взятке и внесудебному давлению. Но последние приговоры гражданам и полное игнорирование в СК произвола силовиков обрушили веру в суд окончательно, до дна.

А суд ведь существенно древнее государства. Он наверняка был в догосударственных сообществах неолита и, очень вероятно, в верхнем палеолите. Те, кто создавали столь прекрасные картины в пещерах, должны были ведать и красоту правды. А где знание правды - там и суд. Человечество входит в историю со знанием загробного суда и важнейший титул Бога в Египте - неб маат - владыка Правды.

В сущности, государство существует для того, чтобы утверждать правду и пресекать неправду. Почему? Потому что без суда, которому доверяют, в обществе перейдут к самосуду и каждый будет делать то, что сам считает справедливым. Как и предполагал Гоббс, это приведет к войне всех против всех.

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Но в нашей ситуации есть важный нюанс - нарушителем суда являются не частные граждане, а российская власть. И потому самосуд граждан будет направлен не друг на друга, а на эту власть, препятствующую честному и правдивому суду.

А самосуд народа над властью называется РЕВОЛЮЦИЯ.

Власть сама мостит дорогу к расправе над собой. Зачем? Что это - глупость, сопряженная со страхом или наивная вера в то, что "всё под контролем". В 1917 тоже верили, что всё под контролем. Еще 26 февраля свято верили. А через четыре дня произошло отречение государя.... Такие вещи происходят быстро и, как правило, неожиданно.

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Андрей Зубов Андрей Зубов
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Место
Россия
Тег
Новости России
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Источник: Facebook Андрея Зубова
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Manfred Anry
Manfred Anry
Я написал 2 комента посмотрим как их удалят
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Manfred Anry
Manfred Anry
До тех пор пока Русскую идею будут продвигать истинно русские личности типа Я.Кедми,В. Винницковский- Шапиро(Соловьев), В. Эйдельштейн (Жириновский), В Шаломов-Эпштейн (Путин) до тех пор будете в Расеи иметь бардак. Она им (РУССКАЯ ИДЕЯ) в России до лампочки. Они только своим изощеренным словоблудием запудривают вам мозги играя на национальных чувствах. А цель имеют простую держать оккупированные ими территории в рабской покоре.
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Manfred Anry
Manfred Anry
Усе Ыксперды, защищающие власть правы. Но есть маленькое но. Ихня защита настоящей власти напоминает защиту Государя Императора в феврале 1917 года. Один к одному. И что из этого вышло. Все идет по тому же витку спирали, что и 100 лет тому, только на более высшем уровне. Так что неча орать МАЙДАН не пройдет. Да не будет майдана. Просто в какой то момент все лопнет. А вони будет на весь мир и на года.
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