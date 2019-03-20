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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Готовьтесь, господа, следующая станция - 1937!

2.4т

Теперь в России, по закону, холопы не имеют права критиковать власть. В течение последних лет у россиян по кусочкам отбирали права, принимали законы, которые ограничивали свободу. Граждан России, как лягушек, варили на медленном огне. Люди привыкали к новым условиям и особо не возмущались.

Россия похожа на мировую лабораторию, где проводится эксперимент над людьми. Наблюдая за Россией, можно понять до какого уровня скотства можно довести народ, убивать, мучить и издеваться, и при этом он будет чувствовать себя счастливым, славить своих палачей и угнетателей.

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То, что Путин подписал закон "О неуважении", имеет гораздо большее значение, чем кажется.

Владимир Владимирович знает Конституцию: "В России источником власти является народ". И дальше он заявит такую логику: оскорбил власть - оскорбил народ - враг народа.

Готовьтесь, господа, следующая станция - 1937!

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
Новости Россиипропаганда
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...оскорбил власть - оскорбил народ..." - а как же, вся эта раб-сийская сволочь, уничтожавшая столетиями ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ, всегда действовала не просто как шайка убийц, а как уполномоченные НАРОДА! А эти из прилагательных, которые убивают на донбассе, разве они действуют САМИ ПО СЕБЕ?
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