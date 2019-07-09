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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Путин обозвал жен моряков: чего же вы не возмущались?

1.4т

Гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего Габуния в его программе в адрес Путина.

"Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах".

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А многие россияне, да и не только россияне возмущаются... Однако, вопрос: почему когда Путин называл жён подводников подлодки "Курск" десятидолларовыми шлюхами - вы, господа хорошие и культурные, не возмущались?

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Темы
Протесты в ГрузииВойна в Грузии
Персона
Владимир Путин
Место
Грузия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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