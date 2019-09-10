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10 сентября • обновлено в 22:22
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"Американский крот" в Кремле: генерал пояснил, в чем суть нового скандала в России

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История с возможным раскрытием информатора США в правительстве Российской Федерации – "один из эпизодов в широком ряду деятельности спецслужб стран мира друг против друга".

"Тут нет ничего удивительного. Каждая страна крадет у другой то, что ей нужно". Об этом OBOZREVATEL рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он заверил: желание "узнать тайны противоположной стороны, особенно той, в отношении которой планируется осуществлять агрессивные действия или склонить ее к выгодным для себя действиям", имеет глубокие исторические корни, и не потеряло своей актуальности по сегодняшний день.

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"В каждой стране есть тайны – экономические, политические, научно-технические, военно-технические, которые интересуют широкий спектр государств мира. А если речь идет о глобальном противостоянии между Россией и Западом, и, в частности, с США, то между ними существует латентная борьба разведывательных спецслужб по добыче необходимой информации", – сообщил генерал.

Шпионаж. Иллюстрация

Шпионаж. Иллюстрация

Пикабу

В этом контексте он напомнил о том, что "в США существует целое разведывательное сообщество".

При этом "добыча информации" осуществляется "агентурным или техническим путем". Первый основан на поиске "людей с определенными слабостями" на той или иной ключевой должности, их вербовка и последующее получение от них информации.

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В этом контексте Богдан заметил: подобные "невидимые процессы" имеют место даже между странами, которые являются союзниками, например, между странами-членами НАТО.

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщил о том, что возможным информатором США в правительстве России мог быть человек по имени Олег Смоленков.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Василий Богдан Олег Смоленков
Место
Россия
Тег
Новости России
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вам чуш-кари кастрюляголовые уже объяснили, он был алкаш на побегушкаш.,не делайте из этого перемогу.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вам чушкари уже объяснили ,он был алкаш на побегушках,не делайте из этого перемогу.
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