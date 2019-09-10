"Американский крот" в Кремле: генерал пояснил, в чем суть нового скандала в России

История с возможным раскрытием информатора США в правительстве Российской Федерации – "один из эпизодов в широком ряду деятельности спецслужб стран мира друг против друга".

"Тут нет ничего удивительного. Каждая страна крадет у другой то, что ей нужно". Об этом OBOZREVATEL рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он заверил: желание "узнать тайны противоположной стороны, особенно той, в отношении которой планируется осуществлять агрессивные действия или склонить ее к выгодным для себя действиям", имеет глубокие исторические корни, и не потеряло своей актуальности по сегодняшний день.

"В каждой стране есть тайны – экономические, политические, научно-технические, военно-технические, которые интересуют широкий спектр государств мира. А если речь идет о глобальном противостоянии между Россией и Западом, и, в частности, с США, то между ними существует латентная борьба разведывательных спецслужб по добыче необходимой информации", – сообщил генерал.

Шпионаж. Иллюстрация Пикабу

В этом контексте он напомнил о том, что "в США существует целое разведывательное сообщество".

При этом "добыча информации" осуществляется "агентурным или техническим путем". Первый основан на поиске "людей с определенными слабостями" на той или иной ключевой должности, их вербовка и последующее получение от них информации.

В этом контексте Богдан заметил: подобные "невидимые процессы" имеют место даже между странами, которые являются союзниками, например, между странами-членами НАТО.

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщил о том, что возможным информатором США в правительстве России мог быть человек по имени Олег Смоленков.

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