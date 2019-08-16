Сейчас опять нарвусь на отчаянные огрызания: "А ты вернись и покажи пример!.."

Сначала они ходили на "выборы", участвуя в легитимации режима. Теперь они таскаются по путинским "судам" и даже подают туда какие-то апелляции, создавая видимость наличия судебной ветви власти, которая на самом деле давно отсохла.

И все это - вместо того, чтобы просто объявить тотальную забастовку всей страной с отказом платить налоги.

- Нас мало, у нас не получится! Остальные будут платить!.. Что же нам делать в этой ситуации?

Ответ будет честным, и вам не понравится, но он звучит так: "Если вас не большинство, если вы не в силах переломить ситуацию и при этом не готовы взять в руки оружие - уходите с данной территории. Любыми путями. Если вы ищете предлог для того, чтобы остаться - значит, хотите продолжить практику выживания. Тот, кому это все надоело - выходит из данной системы координат, самоудаляется из нее. Здесь либо - либо. Вы можете сколько угодно обманывать окружающих, но обмануть себя не выйдет. Вы получите ровно тот результат, который заслуживаете по сумме ваших решений и предпринятых действий. Ни больше, ни меньше."

Всё очень жестко, но такова жизнь.

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