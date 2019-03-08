Пятьсот девяносто четыре шпиона было поймано или обезврежено на территории России-матушки за последнее время. Об этом сообщил Разведчик Всея Руси Путин. Шпионы шлындали и вынюхивали, высматривали и фиксировали – словом, кишмя кишели на наших просторах. Больше не будут. Зоркий глаз узрел, цепкая рука сцапала. Ни одного сверхзвукового маха сверхсекретных ракет не умахало на территорию противника, - пишет Саша Сотник для Сотник ТВ. - Все остались здесь – летать в обнюханном воображении кремлевского Суперкарлика. Отныне Он и Его Галлюцинации – основное оружие России. "Едросню" продолжают активно сливать, тиражируя поистине дикие высказывания её адептов. Волгоградский депутат Гасан Набиев назвал тунеядцами и алкашами пенсионеров, живущих на пенсию в 8 тысяч рублей – и немедленно вскипело.
"Мы разделяем справедливое возмущение людей. Одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан", — сказал замсекретаря генсовета партии, блюститель партийной этики Евгений Ревенко. Разумеется, унизил. Он, как и любой едрос, знает, кого унижать. Не Абрамовича же, который продолжает планомерно выводить деньги со скорбной территории. Не братьев же Ротенбергов и не Чайкиных детишек – те могут в асфальт укатать или закопать на помойке. "Если у тебя нет денег – не живи, никто тебя не просит. Меньше народу – больше кислороду!" - вот летмотив быдла, оккупировавшего власть в России, которую теперь еще и оскорблять нельзя. Госдума в третьем чтении приняла Закон о наказании за "неуважении к власти".
Владимир Путин
Теперь за резкие высказывания в адрес режима, от которых его, болезного, будет корёжить, можно получить солидный штраф или даже реальный срок. Оскорбленец сможет конфисковать предмет административного правонарушения. Пора вырывать языки и рубить пальцы. Может, лучше сразу на кол сажать? Остается один вопрос: с Лавровым-то что теперь делать? Сей славный питомец МИДовской конюшни давно определил степень дебильности режима в одной фразе, ставшей классической. И вообще – впечатление, что из живых классиков в России остался один Лавров. Хотя – нет. Путин, и только он, как эротический сон, пленяет своими выпуклостями женщин, мужчин и юных патриотов, излучая нестерпимый свет с вершины благоухающей кучи из говна и пара.
Медведев продефилировал по Люксембургу – так, что полгорода перекрыли. И правильно сделали, ибо голодный Медведев нереально страшен: может и загрызть пару-тройку горожан по пути к ресторации. Знай наших! Бойся, Запад проклятущий и загнивающий!
Но нет, не все еще боятся. Цукерберг заявил, что компания Фейсбук не станет хранить данные пользователей в странах, где нарушаются права человека и свобода слова. Наконец-то, можно будет прикрыть этот вражий анклав свободомыслия, заменив его на какой-нибудь ФСБук. Это удобно: и пост написал, и перед товарищем майором исповедался, и от батюшки получил искупление грехов виртуальным крестом по шарабану.
Кстати, если в стране остается один только Путин – всем россиянам пора принять его фамилию, превратив её же и в национальность. Изъять из языка все слова, кроме "Путин". Все кулинарные блюда, включая хлеб, соль и гречку, должны называться "Путин". Завтрак, обед и ужин переименовать в Путина. "А на путин у нас – путин", и днем тоже, и вечером. И все фирмы в стране должны называться только так, а не иначе. И страну переименовать. Зачем вам сеть Чебурашка? Путирашка – и попробуй возрази…
Общероссийское сумасшествие накрывает всех и каждого. Особенно хорошо это видно со стороны, что и понятно: находясь внутри дурдома, будучи вовлеченным в круговорот всеобщей психопатии, трезво оценить происходящее невозможно. Получается, как у переобувшейся оппозиционерши Бароновой: известной психопатке кругом мерещатся психи. Невозможно дать объективную оценку запаху, когда уже принюхался и привык. А тут еще и пропагандистские сирены включены на полную катушку – так, что вменяемость попросту исключена. Восприятие происходящего в той или иной степени искажено у всех: и у тех, кто "топит за Вовочку", и у их яростных оппонентов. "Топор Негоро" под компасом привел "Путаник" не к айсбергу, а к черной дыре коллектора, куда эту посудину медленно засасывает, не оставляя шанса на смену курса. Только вниз, в канализацию Истории.
В процессе поглощения "Путаника" волнами говн иные пассажиры начинают вспоминать рецепты дедушкиных коктейлей, после чего даже швыряются ими – как это случилось на днях в Красноярске, где двое граждан забросали мэрию бутылками с горючей смесью. Но это – никакой не протест, а чирканье спичкой на тонущей палубе. Основная масса населения по-прежнему ползает на карачках и, воздевая руки к небесам, истошно умоляет: "Вовочка, помилуй!.." - и продолжает рыться в мусорных баках в поисках просрочки.
Не помилует, ибо он – существо ничтожное и беспомощное, а все, что налепили поверх него – блистательные метафоры и хвалебные эпитеты – плоды лизоблюдства окружения и бурной фантазии политтехнологов. Случайность, возведенная в степень нелепости и умноженная на личностный ноль – вот что такое Путин. И если он вечно "ни при чем" - то зачем он нужен вообще?
Наверное, для того, чтобы врать, пока не стошнит всех и каждого. Про "махи" и шпионов, про статистический рост и грядущие прорывы – пока не прорвет по всем направлениям и не унесет в бездонную дыру. И когда эту лодочку засосет в трясину небытия, на поверхности будет пускать пузыри жирная субстанция. И это тоже будет Путин. Ваш. Не тонущий. Вечный.
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