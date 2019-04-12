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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Кровавая дискотека на руинах империи

2.9т

Президент Судана Омар аль-Башир, возглавлявший страну 30 лет, отстранен от власти военными. За последнюю неделю в ходе многотысячных митингов в столкновениях с силовиками погибли десятки человек.

Протестующие с конца прошлого года требовали отставки аль-Башира из-за резкого ухудшения экономической ситуации. И нервы "элиты в погонах" не выдержали. Президент был арестован вместе с премьер-министром, и где-то в далекой Москве вместе с уточками погрустнел Медведев. И неспроста, ибо нечто подобное вполне возможно и в России. Когда страной на протяжении 20 лет правит несменяемый "вождь" с замашками гопника, государственные институты превращаются в орудие для рэкета и гоп-стопа.

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Последняя гордость Москвы идет к своему закату

Весь российский налоговый креатив последних месяцев – и есть этот самый "гоп-стоп". Банда отжимает из населения деньги и распределяет их между своим "равноудаленнным" пацаньём. Страной правит узкая группа лиц. По факту – это член Совета Безопасности Николай Патрушев, формирующий внешнеполитическую "ядерную повестку"; глава "Роснефти" Игорь Сечин, курирующий доходный для "братвы" и убыточный для страны топливно-энергетический сектор; братья Ротенберги – эти "платонообразующие" гиганты, контролирующие хозяйство внутри России; и, собственно – сам Путин, выступающий верховным арбитром на внутрибандитских "тёрках". Ведь понятно, что это не болванчик Медведев доверил Усманову маркировку всех товаров в России. Фирма, наполовину принадлежащая Усманову, а наполовину – Чемезову, уже занимается маркировкой меховых изделий и сигарет. С 1 июля в обязательный перечень добавят обувь, до конца года в него попадут также духи и туалетная вода, шины, покрышки, белье, фотокамеры и различные предметы одежды.

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С 2024 года эти два счастливых парня будут маркировать все российские товары, получая с каждой единицы 50 копеек без учета НДС. По сути это – тот же "Платон", но платить придется уже не только автоперевозчикам, а всей стране. Им нужны не просто деньги, а все ваши деньги. Креативная жилка пульсирует, рождая все новые формы отъема средств у всех подряд. В Петербурге ставленник Путина Беглов вводит новый налог для иностранных туристов: по 100 рублей в сутки. Вырученные деньги городские власти собираются якобы потратить на реставрацию исторических зданий. "В Японии, - говорят, – то же самое, и ничего". Так это – в Японии, там не воруют. Можете не сомневаться: деньги они вышибут, если потребуется – бейсбольными битами, но Питер от этого красивее не станет, ибо – выведут все подчистую.

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Кремль как никогда “озолотился”

Только в I квартале текущего года чистый отток капитала из России составил 25 млрд. 200 млн. долларов – больше, чем было вывезено из страны за весь 2017 год. При этом превышение вывоза капитала над ввозом увеличилось более чем в полтора раза в сравнении с 2018-м. В мартовском прогнозе Центробанка по размеру оттока капитала на весь 2019 год говорилось максимум о 35 миллиардах долларов, и уже никто не верит, что бегство денег из России можно остановить – как бы ни увещевал инвесторов посаженный за решетку Майкл Калви. Ибо "его пример – другим наука", и ни один вменяемый инвестор в Россию не сунется.

Страна деградирует и дичает. В Воронеже отмороженный "мажор" специально сбил на дороге зазевавшегося курсанта. Сперва проехал мимо, но не выдержал искушения, вернулся и сбил. Мамаша безумного водителя – Людмила Дмитренко – профессор, доктор медицинских наук, специалист по взаимодействию со здравоохранением регионов. Вот её сынок – Вячеслав – и взаимодействует, как может. Прямо за рулем. Сбитый курсант по счастливой случайности отделался испугом и незначительными ушибами, а потенциального убийцу задержали. Но в связи мамаши верится больше, чем в неотвратимость наказания. Или, к примеру – Тверь: в этом городе задержали 27-летнего коллектора, который вломился в квартиру должника. Сотрудники микро-финансовой организации ранее озвучивали макро-угрозы потерпевшему, обещая изнасиловать его жену и отрубить ногу пятилетнему сыну. Распад империи начинается с распада в мозгах. И если прославленная балерина Волочкова советует всем несогласным с курсом вождя собирать манатки и уезжать – наверное, именно так и надо поступить. Ибо дикари должны быть предоставлены самим себе. Какой смысл становиться живой мишенью для сумасшедших людоедов? – пусть пожирают себе подобных. Одна печаль: они вечно норовят выползти из своего заповедника, дабы поживиться человечиной на стороне.

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Беларусь и Россия на пороге войны...

Совет Федерации России выступил с угрозой в адрес Украины и НАТО, предупредив, что "нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта". Сенаторы отметили, что в него могут быть вовлечены и страны НАТО. И ведьмы ядерной войны завыли о готовности ударить по Болгарии и Европе вообще, впадая в полную несознанку по вопросам своих же милитаристских провокаций в регионе.

С одной стороны, банда жаждет получить полное право жрать кого хочет – на своей территории, с другой – старается расширить зону каннибализма как можно дальше. Высовывает из пещеры ядерный фаллос и машет им во все стороны. Пацанам нужна война. Чем больше – тем лучше. Уж если даже жители Архангельска – пусть даже пока под присмотром прикормленных "красномордых коммуняк" - вышли на протест, то следует ожидать "социально-политический оживляш" и в других регионах. Потому что какой город ни возьми – Архангельск или Саратов, Воронеж или Омск – картина везде одинакова: полная разруха на фоне нищеномики. И локализовать недовольство можно только внешней войной, с полным запретом на протест и отправкой "на линию фронта" особо горячих граждан. "Воюйте с врагом, а не с режимом, а врага мы вам определим по зомбоящику!"

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Путин и наркокартели: Россия ищет рынки сбыта

После расчеловечивания следует этап одичания, за которым неизбежно начнется кровавая дискотека на руинах империи с обглоданными человеческими костями в лапах. Было бы, наверное, даже хорошо, чтоб они вышвырнули из пещеры что-нибудь ядерное. Это дало бы цивилизованному миру право разровнять территорию вместе со взбесившимися совкопитеками, не мучая себя вопросом: "Насколько это бесчеловечно?"

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Место
Россия
Источник
Источник:sotnik-tv.com
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Питон Каа
Питон Каа
А что, бандерлоги, правда что все эти сказочки помогают вам хоть как-то существовать в самой нищей стране-попрошайке - Украине?
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